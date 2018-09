Medinoxx auf der expopharm 2018: Medikation. Neu. Gedacht

27.09.18

Auch in diesem Jahr präsentiert sich Medinoxx auf der expopharm in München. Am neu konzipierten Messestand in Halle B6, Stand A-05 können die Besucher live vor Ort die Vorteile und Weiterentwicklungen des neuen Blistersystems kennenlernen. Dazu hat der Spezialist für Medikationsmanagment den kompletten Prozess der Verblisterung am Stand nachgestellt. Abgerundet wird der Messeauftritt mit zahlreichen Vorträgen rund um das Thema Verblisterung, die direkt auf dem Stand stattfinden.



Mit dem im letzten Jahr - nach einer intensiven Entwicklungszeit - erfolgreich auf dem Markt eingeführten Blistersystem setzt Medinoxx im Bereich der individuellen Verblisterung neue Maßstäbe. Die Resonanz im Markt ist überaus positiv: Das modulare Medikationssystem bietet Apotheken erstmalig die Möglichkeit, feste und flüssige Arzneimittel in einem Tray zu verblistern. Hierfür wurde ein kompakter Siegelautomat entwickelt, der höchsten Ansprüchen genügt und die Verwendung innovativer Becherblister ermöglicht. "Beides, sowohl feste und flüssige Arzneimittel, können verblistert werden. Die Verblisterungsquote steigt damit auf nahezu 90% aller verordneten Arzneimittel. Zudem ist das System nachhaltig und gewährleistet eine individuelle Verblisterung durch die Offizin", fasst Jens Häfner die größten Vorteile des Systems zusammen.



Medikation. Neu. Gedacht.



Mit dem modularen Becher-Blister stellt Medinoxx den Apotheken einen "Baukasten" zur Verfügung, mit dem die Blister nach den genauen Bedürfnissen der Patienten zusammengestellt werden können. Jens Häfner: "Um den Apotheken zu zeigen, wie einfach und sicher unser System funktioniert, haben wir den kompletten Prozess am Stand nachgestellt. Vom Befüllen der Medi-Becher mit festen und flüssigen Arzneimitteln bis hin zur fertigen Medikamentenausgabe in den Trays." Alle Komponenten des Blistersystems werden stetig weiterentwickelt und an neue Anforderungen der Apotheken angepasst. So lassen sich zum Beispiel mit der erstmals auf der Messe gezeigten neuen One-Click Einrasthilfe alle Medi-Becher mit nur einem Click innerhalb von einer Sekunde in die Trays einrasten - unabhängig von der Anzahl der Becherreihen. Dies spart enorm viel Zeit und erhöht gleichzeitig die Prozesssicherheit.



Jens Häfner: "Unser System macht das Verblistern für die Apotheke vor Ort richtig interessant. Effizient und kostengünstig kann diese nun den Partnern vor Ort, wie zum Beispiel Pflegeeinrichtungen, einen neuen Rund-um-Service bieten. Und das ist nicht alles: Von Medinoxx profitieren alle Partner bei der Verblisterung: Die Apotheke bei ihrer Verankerung im lokalen Markt, die Heime bei ihrer Effizienz und Qualität und vor allem der Patient durch eine verbesserte Sicherheit und Compliance bei der Medikamenteneinnahme."



Medinoxx bietet den Apotheken aber nicht nur eine am Markt einzigartige Lösung zur Verblisterung von festen und flüssigen Arzneimitteln. Das Unternehmen unterstützt die Apotheken auch bei der Akquise und gezielten Ansprache von stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen sowie ambulanten Patienten. "Wir stellen unseren Kunden eine Vielzahl von aufeinander abgestimmten Marketing-Materialien - von Flyern über Broschüren bis hin zu kurzen Videos - zur Verfügung. Auf Wunsch können diese auch mit dem individuellen Apothekenlogo versehen werden", so Jens Häfner.



Besuchen Sie Medinoxx in Halle B6, Stand A-05

(lifePR) (