Pressemitteilung BoxID: 754567 (Medieninnovationszentrum Babelsberg (MIZ))

Wir fördern Studierende und Start-ups!

Das Medieninnovationszentrum Babelsberg (MIZ) fördert technisch innovative Vorhaben von Studierenden, AbsolventInnen und Start-ups, mit denen Lösungen für den Journalismus und die Medien der Zukunft erarbeitet werden. In 2019 suchen wir schwerpunktmäßig Projekte, die Teil einer Medienutopie für Berlin-Brandenburg sein können und zur Stärkung der Medienvielfalt beitragen.



Innovationsförderung des MIZ-Babelsberg



Wir unterstützen Ihr Projekt durch ein bedarfsorientiertes Stipendium und ein Produktionsbudget. Insgesamt stehen 30.000 Euro pro Projekt zur Verfügung. Durch unser Netzwerk und individuelle Coachings helfen wir Ihnen dabei, Hürden im Innovationsprozess zu überwinden. Darüber hinaus stellen wir Ihnen einen Büroplatz in unserem Haus zur Verfügung und Sie erhalten Zugang zu unserem Hörfunk- und TV-Studio inkl. Produktionstechnik.



Alle relevanten Infos finden Sie in der Ausschreibung im Anhang.





Einreichungen bis 21. Juli 2019 per Mail an foerderung@miz-babelsberg.de

Beratungsgespräche voraussichtlich vom 25. bis 29. Juli 2019

Projektbeginn frühestens Anfang Oktober 2019



