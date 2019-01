18.01.19

Vom 22. bis zum 25. Januar 2019 findet das jährliche Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos statt, in diesem Jahr unter dem Motto "Globalisierung 4.0: Gestaltung einer globale Architektur im Zeitalter der vierten industriellen Revolution". Der Nachrichtenanbieter n-tv informiert täglich über die aktuellen Themen des Spitzentreffens. In zahlreichen TV-Sondersendungen, Live-Schalten und auf den verschiedenen Online-Kanälen berichten n-tv Moderatorin Isabelle Körner, Wirtschaftschef Ulrich Reitz und Reporterin Frauke Holzmeier aus den Schweizer Bergen, führen Interviews und erklären Hintergründe und Herausforderungen für die Gesellschaft.



"Das Weltwirtschaftsforum in Davos bringt viele globale Player zusammen. Hier suchen sie Antworten auf die wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. n-tv ist nah dran an den prominenten Gästen und den Strippenziehern im Hintergrund, hinterfragt und ordnet die Ergebnisse ein", so n-tv Chefredakteurin Sonja Schwetje.



Für Aufsehen im Vorfeld sorgte, wie auch im letzten Jahr, erneut Donald Trump. Der US-Präsident gab in der letzten Woche überraschenderweise via Twitter bekannt, doch nicht am Weltwirtschaftsforum teilzunehmen. Ursprünglich wollte Trump mit einer großen Delegation anreisen, darunter Außenminister Mike Pompeo und Finanzminister Steven Mnuchin.



