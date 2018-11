"DP World Liège Container Terminals SA" nimmt Betrieb auf

21.11.18

DP World Inland und Tercofin werden ihre Zusammenarbeit im belgischen Lüttich künftig weiter ausbauen: Mit der Gründung des Joint Venture (JV) „DP World Liège Container Terminals SA" startet im November ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Ziel die Umschlagsleistungen zu erhöhen und Containervolumen in den Terminals stärker zu bündeln und damit Maßnahmen gegen die Überlastung der Seehäfen (Congestion) effizient zu unterstützen. Das Joint Venture besteht aus dem Containerterminal Liège (LCT) von Tercofin sowie dem DP World Liège Terminal am TRILOGIPORT.



Verlader und Kunden in der Region Lüttich/Ostbelgien erhalten dadurch Zugang zu einem wettbewerbsfähigen und sehr umfangreichen Leistungsportfolio aus einer Hand. Ihnen stehen künftig beide Containerterminals zur Verfügung, eines im Norden (derzeit TRILOGIPORT) sowie eines im Süden (derzeit LCT) des Stadtzentrums und des Industriegebiets. So können sie die Route wählen, die ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht, und profitieren von der Möglichkeit, kurzfristige und damit kostspielige Lkw-Fahrten auf der letzten Meile zu minimieren.



Dr. Martin Neese, Geschäftsführer von DP World Inland, erklärt: „LCT und DP World Liège haben in den vergangenen Jahren einen starken Containerterminalbetrieb in Lüttich aufgebaut. Mit dieser Kooperation als Joint Venture haben wir die Möglichkeit, diese Erfolgsgeschichte langfristig fortzusetzen und zukünftige Herausforderungen gemeinsam zu meistern."



Johan Gemels, Geschäftsführer der Tercofin SA, ergänzt: „Beide Standorte werden ihren Betrieb fortsetzen und zum Vorteil der Kunden gegenseitig ergänzen. Dieses Joint Venture ist eine großartige Gelegenheit, Wachstum und Effizienz an beiden Terminals zu stärken, Prozesse zu optimieren und Containervolumina zu bündeln, die in den Hafen von Antwerpen und andere Seehäfen gehen."



DP World betreibt mit Antwerpen Ost noch ein weiteres Terminal in Belgien. Dieses Joint Venture mit dem Hafen Antwerpen sowie die intermodalen Aktivitäten von Tercofin, Rail Terminal Liège (LLI) und TFC (Barging Company), werden nicht in das aktuelle Joint Venture mit einbezogen. Weiterhin wird die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten wie bisher fortgesetzt.



Über DP World:



DP World ist eine der treibenden Kräfte des globalen Handels und ein integraler Bestandteil der Lieferkette. Das Unternehmen ist in verschiedenen Bereichen tätig – vom Betrieb von See- und Inlandterminals über maritime Dienstleistungen, Logistik und Nebendienstleistungen bis hin zu technologiegetriebenen Handelslösungen. DP World verfügt über 78 Schiffs- und Binnenterminals, die von mehr als 50 verbundenen Unternehmen in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten unterstützt werden und sowohl in wachstumsstarken als auch in gesättigten Märkten präsent sind. Das engagierte Team besteht aus 36.000 Mitarbeitern in 103 Ländern. Der Containerumschlag ist das Kerngeschäft des Unternehmens und erwirtschaftet mehr als drei Viertel des Umsatzes.



Über DP World Inland:



DP World Inland ist der Logistikbereich auf dem europäischen Festland und besteht aus fünf Binnencontainerterminals mit über 200 Mitarbeitern, die intermodale Handelslösungen im trimodalen Bereich anbieten.



Über Tercofin:



Tercofin ist Teil der Novandi-Gruppe und konzentriert sich auf den intermodalen Betrieb in Belgien. Es handelt sich um ein Konsortium von drei Unternehmen: Liège Container Terminal, Liège Logistics Intermodal sowie Transport Fluvial de Conteneurs. Die Gruppe beschäftigt 130 Mitarbeiter und verfügt über Standorte in Lüttich, Charleroi und Athus.



Die Aktivitäten gliedern sich in zwei Geschäftsfelder:



Breakbulk - Handhabung, Lagerung und Transport von Stückgut aller Art durch drei spezialisierte Unternehmen: Renory, Versus und Atrium.



Maritime und europäische Binnencontainer - Tercofin ist spezialisiert auf das Handling und den Transport von Containern, Wechselbehältern und Anhängern.



Das Unternehmen betreibt drei Terminals:





Das trimodale Terminal von Renory im Stadtzentrum von Lüttich entlang der Maas, hauptsächlich für Binnenschiffstransporte von/nach den Häfen von Antwerpen und Rotterdam.







Ein Schienencontainerterminal in der Nähe des Flughafens Lüttich, das hauptsächlich Fracht von/nach Italien und China abgewickelt.







Ein Schienencontainerterminal in Charleroi-Châtelet.





Tercofin hat 2017 mehr als 100.000 TEU auf Wasserstraßen und Schienen bewegt. Damit hat das Unternehmen die Möglichkeit geschaffen, ein Frachtvolumen, das 200 Lkw täglich entspricht, auf einen ökologischen Verkehrsweg zu bringen.

