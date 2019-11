Pressemitteilung BoxID: 777807 (Medienbotschaft Verlag & Events GmbH)

Große Ehrung für die Besten des Landes

Germany's Best Whisky Awards 2019

Im eindrucksvollen Rahmen des Festsaals des Frankfurter Palmengartens wurden zum Auftakt der 21. InterWhisky zum 12. Mal die „Germany’s Best Whisky Awards“ verliehen. Mit Spannung erwartet dabei, die Gewinner in den fünf Kategorien Germany’s Best Whisky Shop, Germany’s Best Whisky Bar, Germany’s Best Whisky International und Germany’s Best Whisky National sowie die Verleihung des Ehrenpreises Germany’s Best Whisky Motion.



​Der Ehrenpreis Germany‘s Best Whisky Motion ging unter anhaltendem Applaus an einen großen Autor der deutschen Whiskyszene: Karl Rudolf aus München, langjähriger Chefredakteur des Magazins „Der Whisky-Botschafter“. Als es so zum guten Schluss der Veranstaltung zur Laudatio für den Ehrenpreis kam, war es wieder einmal ein bewegender Moment. Denn mit Karl Rudolf ehrte man erstmalig eine Person, die lange schon eng mit dem Preisstifter zusammenarbeitet. Die Würdigung von Karl Rudolf - auch für seine frühere Funktion als langjähriger Chef des Whisky-Botschafters - fand einhelligen Zuspruch im Auditorium und wurde mit anhaltendem Beifall bedacht, während der Geehrte selbst sein unerwartetes Glück kaum fassen konnte. Für solche Momente sind Preisverleihungen geschaffen.



Und das Gleiche lässt sich kaum minder über die weiteren Preisträger sagen. Deutschlands beste Whiskybar des Jahres 2019 findet sich so in Berlin (Union Jack – The Whisky Pub). Der beste Whiskyshop des Jahres kommt indessen aus Frankfurt (WHISKY FOR LIFE)). Und Deutschlands bester Whisky 2019 ist nahezu ein Newcomer in der so rührigen deutschen Whiskybrennerszene, der erst ein Jahr zuvor auf den Markt kam. Die Rede ist vom „EMILL KRAFTWERK“ Single Malt Whisky der Brennerei Scheibel Mühle in Kappelrodeck. Die Auszeichnung zum besten Whisky International errang derweil erstmals ein irischer Whiskey in der langen Tradition des Awards: „Lambay Irish Whiskey“, initiiert und auf den Markt gebracht vom bekannten Cognac-Hauses Camus aus Frankreich und im deutschen Vertrieb von Vranken-Pommery in Berlin.



Der nun schon zum 13. Mal veröffentlichte „Whisky Guide Deutschland 2020“, in dem mehr als 500 Top Adressen des Landes porträtiert und empfohlen werden, ist Basis der Awards in den fünf Kategorien, mit denen die herausragenden Leistungen des Jahres 2019 geehrt werden. Preisstifter ist der Verleger des Guides und des Fachmagazins „Der Whisky-Botschafter“ sowie Veranstalter der InterWhisky, Christian H. Rosenberg.



Die Gewinner der Germany’s Best Whisky Awards 2019:



Germany’s Best Whisky Motion 2019 (Ehrenpreis):



Karl Rudolf

Whisky-Autor und -Experte, München



Germany’s Best Whisky Bar 2019:



1. Platz: Union Jack – The Whisky Pub, Berlin (Uwe Wagmüller & Team)



2. Platz: Hotel Forellenhof, Bundenbach-Rudolfshaus (Uwe Weckmüller)



3. Platz: Whiskyblues – Store, Pub & Whiskybar, Bad Wörishofen (Stefan Schnölzer)



Germany’s Best Whisky Shop 2019:



1. Platz: Whisky for Life, Frankfurt a. M. (Frank Jerger)



2. Platz: Die Whiskybotschaft, Kerken (Michaela & Tim Tünnermann)



3. Platz: Der Whiskykeller, Bruschied, (Andreas Hailer)



Germany’s Best Whisky International 2019:



Lambay Irish Whiskey



Vertrieb: Vranken-Pommery Deutschland GmbH



Germany’s Best Whisky National 2018 (Goldmedaille)



Scheibel Mühle, Kappelrodeck (Baden-Württemberg)

EMILL Single Malt Whisky, KRAFTWERK



Silbermedaillen:



Birkenhof Brennerei, Nistertal (Rheinland-Pfalz)



Fading Hill German Single Malt Whisky, The 1st Summer Edition, 5 Jahre



Gebr. J. & M. Ziegler, Freudenberg (Baden-Württemberg)

Aureum Single Malt Whisky, Peated Aged 5 Years



Number Nine Spirituosen-Manufaktur, Leinefelde-Worbis (Thüringen)



The Nine Springs Single Malt Whisky, Peated Breeze Edition



Spreewood Distillers GmbH, Schlepzig (Brandenburg)

Stork Club Full Proof Rye Whiskey



St. Kilian Distillers, Rüdenau (Bayern)

St.Kilian Signature Edition „One“, Single Malt Whisky



Sylter Trading, Rantum-Sylt, (Niedersachsen)

Sylter Trader Whisky, Cask No. 32 - Pedro Ximénez



Bronzemedaillen:



1. Bodensee Whisky Destillerie, Kressbronn (Baden-Württemberg)

Brigantia, Brandy Single Cask No. 658, 5 Jahre



Destillerie Kammer-Kirsch, Karlsruhe (Baden-Württemberg)

Rothaus Black Forest Single Malt Whisky, Sonderedition 2018 (Banyul)



Meissener Spezialitätenbrennerei, Klipphausen (Sachsen)

Sächsischer Festival Whisky 2014



Sauerländer Edelbrand GmbH, Rüthen-Kallenhardt (Nordrhein-Westfalen)

Thousand Mountains – Double Raven #2 peated PX Sherry Special

