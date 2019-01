MBB-Aufsichtsrat bestätigt Kirsten Niehuus und Helge Jürgens für weitere 5 Jahre

28.01.19

Kirsten Niehuus und Helge Jürgens bleiben weitere 5 Jahre das Geschäftsführungs-Duo des Medienboard Berlin-Brandenburg. Dies hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung im Dezember beschlossen.



Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Brandenburgs Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke: "Berlin-Brandenburg ist Deutschlands Premium-Standort für Filme, HighEnd Serien und New Media. Die Vielzahl internationaler Filmpreise, Blockbuster, Drehtagerekorde und die Vollbeschäftigung in der Film- & Medienbranche sprechen für sich und für Berlin und Brandenburg als weltoffene, innovative und filmfreundliche Hauptstadtregion. Fünfzehn erfolgreiche Jahre Förderung durch das Medienboard zahlen sich aus. Kirsten Niehuus und Helge Jürgens haben den Film- und Medienstandort auch für die Zukunft hervorragend aufgestellt. Die Herausforderungen der kommenden Jahre sehen wir bei ihnen in den besten Händen."



Kirsten Niehuus und Helge Jürgens, Geschäftsführung Medienboard: "Herzlichen Dank für das Vertrauen und die ausgezeichnete Zusammenarbeit! Die Kontinuität der kulturellen und wirtschaftlichen Erfolge verdanken wir den großartigen Film- und Medienschaffenden in der Region. Als Förderer sind wir stolz darauf, die Kreativen bei ihrer Arbeit unterstützen zu dürfen. Wir freuen uns darauf, die neuen Entwicklungen in der Branche mit zukunftsfähigen Förderinstrumenten zu begleiten."

