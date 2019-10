Pressemitteilung BoxID: 770486 (Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH)

3 Medienboard-geförderte Filme in der Auswahl für "International Feature Film Oscar"

3 Medienboard-geförderte Filme sind auf Oscar-Kurs. Chancen auf eine Nominierung in der Kategorie "International Feature Film" haben:



Systemsprenger (Deutschland, Silberner Bär - Berlinale) von Nora Fingscheidt



The Perfect Candidate (Saudi-Arabien, Nominierung für den Goldenen Löwen - Filmfestival Venedig) von Haifaa Al Mansour



Invisible Life (Brasilien, Hauptpreis in der Sektion Un Certain Regard - Festival de Cannes) von Karim Aïnouz



Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus: "Weltkino der Spitzenklasse geht ins Oscar-Rennen! Wir drücken den 3 Medienboard-geförderten Filmen die Daumen und freuen uns sehr, dass darunter 2 Filme von Regisseurinnen sind. Und insbesondere gratulieren wir Nora Fingscheidt, die mit ihrem 1. Spielfilm einen solchen Erfolg feiern kann!"



Eine Shortlist der Filme, die Chancen auf eine Nominierung haben, wird am 16. Dezember 2019 veröffentlicht. Wer es schlussendlich in die finale Runde schafft, wird am 13. Januar 2020 bekannt gegeben.



Die 92. Verleihung des begehrtesten Filmpreises der Welt findet am 9. Februar 2020 in Los Angeles statt.

