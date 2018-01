2 Medienboard-geförderte Filme unter den 5 Nominierten für den Auslands-Oscar

2 international ausgezeichnete Medienboard-geförderte Produktionen sind bei der Oscar-Verleihung 2018 in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film nominiert! Ins Rennen um einen Auslands-Oscar gehen:



"The Square" (Schweden) von Ruben Östlund

"Una mujer fantástica" (Chile) von Sebastián Lelio



Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus: "Ein ausgezeichnetes Medienboard-gefördertes Duo nimmt Kurs auf L.A.! Mit 'The Square' und 'Una mujer fantástica' sind 2 phantastische Filme für den Auslands-Oscar nominiert! Herzlichen Glückwunsch an alle Teams! Berlin - die Plattform für internationale Koproduktionen - inspiriert zu Arthouse-Kino der Spitzenklasse!"



Die Oscars werden am 4. März 2018 zum 90. Mal in Los Angeles verliehen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren