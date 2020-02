Pressemitteilung BoxID: 785544 (Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA))

Versammlung der Med ienanstalt Sachsen Anhalt sichert lokale Rundfunkvielfalt

Auf der 33. Sitzung der Versammlung der Medienanstalt Sachsen-Anhalt am 05.02.2020 wurde beschlossen:





die Verlängerungen der Anerkennung als förderwürdige Trägervereine der Offenen Kanäle Magdeburg, Merseburg-Querfurt, Salzwedel, Stendal und Wernigerode um zwei Jahre bis zum 31.02.2022. Damit können Betriebs- und Personalkosten diese für jedermann zugangsoffenen Bürgermedien von der Medienanstalt Sachsen-Anhalt auf Antrag und nach Maßgabe des Haushaltes gefördert werden.







die Verlängerung der Zulassung der BLK online TV UG zur Veranstaltung des kommerziellen regionalen Fernsehprogramms „BLK-TV“ um zehn Jahre. Die Zulassung bezieht sich auf das Verbreitungsgebiet Hohenmölsen, Granschütz, Tagewerben, Weißenfels, Zeitz, Naumburg, Freyburg, Nebra, Laucha, Bad Bibra und Eckartsberga. Das Programm muss in die dortigen Fernseh­kabelanlagen eingespeist werden.







die Verlängerung der Zulassung des kommerziellen lokalen Fernseh­programms „TV Ditfurt“ um weitere zehn Jahre für das Verbreitungs­gebiet der Gemeinde Ditfurt im Harz.







die Zulassung von Einrichtungsrundfunk (UKW-Hörfunk) in den Garten­anlagen „Frohsinn“ und „Immergrün“ in Zeitz für eine Dauer von drei Jahren. Die Zulassung bezieht sich auf die Gebiete der Gartenanlagen „Frohsinn“ und „Immergrün“ in 06712 Zeitz und wurde unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit einer entsprechenden UKW-Frequenz für die Dauer von drei Jahren erteilt. Bezüglich der UKW-Frequenz ist das Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur herzustellen.







die Genehmigung gesellschaftsrechtlicher Veränderungen bei dem kommerziellen lokalen Fernsehveranstalter „TV Halle Fernsehgesellschaft mbH“ wegen des Verkaufs der Mitgesellschafterin Mitteldeutsche Zeitungs­gruppe GmbH & Co. KG an die Bauer Media Group, Hamburg.





Über das „www.medienportal-sachsen-anhalt.de“ sind alle privaten Lokal-TV- und Radioprogramme sowie die Bürgermedien (Offene Kanäle und Nichtkommerzielle Lokalradios) aus Sachsen-Anhalt bundesweit als Livestream über das Internet zu sehen und zu hören.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (