Im Rahmen des Film-Ideenwettbewerbs Klappe gegen Rassismus wurden in den vergangenen drei Jahren insgesamt 30 Filmideen von Schüler*innen ausgewählt. Diese wurden von den Jugendlichen eigenständig, mit Hilfe von Medienpädagog*innen, umgesetzt. Es entstanden 29 Kurzfilme zu den Themen Demokratie, Zivilcourage und Rassismus. Das Projekt startet jetzt in veränderter Form in ein neues Jahr!



Im Schuljahr 2018/2019 wird mit ausgewählten Klappe gegen Rassismus-Filmen intensiv gearbeitet. Dafür wurde die kostenlose Workshopreihe Klappe gegen Rassismus – vor Ort! konzipiert. In dieser lernen Jugendliche wie sie eigene Filmveranstaltungen mit anschließender Filmdiskussion an ihren Schulen und Jugendeinrichtungen organisieren und durchführen können. Sie eigenen sich wertvolle Kompetenzen wie die Moderation von Gesprächen an, lernen eigenständig Projekte zu planen und durchzuführen. Gleichzeitig setzen sie sich mit Demokratie, Zivilcourage und Rassismus auseinander. So werden die Jugendlichen ermutigt, sich aktiv zu beteiligen und zu einer offenen, bunten Gesellschaft beizutragen. Außerdem lernen interessierte Pädagog*innen während eines zweitägigen Workshops, wie sie die Themen Demokratie und Vielfalt durch das Medium Film in ihren Unterricht integrieren können.



Teilnehmen können Jugendliche im Alter von 14-20 Jahren. Die Anmeldung kann bis zum 10. Oktober HIER erfolgen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.klappe-gegen-rassismus.de oder in der angefügten PDF.

