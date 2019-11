Pressemitteilung BoxID: 775844 (Medienanstalt Berlin-Brandenburg)

Deine Daten für unser Wahlversprechen

Themenabend des Media Policy Labs der mabb zu Regulierung politischer Onlinewerbung in Kooperation mit der Stiftung Neue Verantwortung

Wie verbreitet ist politische Onlinewerbung? Wie sieht angemessene Kennzeichnung aus? Wo kann Regulierung ansetzen, um besseren Schutz für Plattform-Nutzerinnen und -Nutzer zu gewährleisten? Diese und weitere Fragen stehen im Fokus des Themenabends „Deine Daten für unser Wahlversprechen: Regulierung für politische Onlinewerbung“ des Media Policy Labs der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) und der Stiftung Neue Verantwortung am 20. November 2019 um 16:30 Uhr bei ALEX Berlin. „Politische Werbung ist mittlerweile auch im Digitalen fester Bestandteil des demokratischen Diskurses“, so mabb-Direktorin Dr. Anja Zimmer. „Was fehlt, sind klare Spielregeln. Im Rahmen unseres Themenabends wollen wir diskutieren, wie viel Regulierung notwendig ist und wie sie konkret aussehen kann.“



Ablauf des Themenabends



Begrüßung

Politische Onlinewerbung als Regulierungsfall

Dr. Anja Zimmer (mabb)



Keynote

Politische Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung

Prof. Dr. Mario Voigt (Quadriga Hochschule Berlin)



Diskussion

Geteilte Welten – Auswirkungen auf den demokratischen Diskurs

Dr. André Haller (Fachhochschule Kufstein), Dr. Judith Möller (University of Amsterdam),

Alexander Sängerlaub (Stiftung Neue Verantwortung), Sabine Cygan (MDR)

Moderation: Prof. Dr. Thorsten Faas (Freie Universität Berlin)



Keynote

Transparenz als Regulierungsziel? White Book zu politischer Onlinewerbung

Dr. Gergana Baeva (Media Policy Lab, mabb)



Diskussion

Politische Technologie – Regulierungsansätze zu politischer Onlinewerbung

Nina Morschhäuser (Twitter), Markus Beckedahl (Mitglied des mabb-Medienrats),

Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen), Dr. Julian Jaursch (Stiftung Neue Verantwortung)

Moderation: Peter Kreysler



Deine Daten für unser Wahlversprechen: Regulierung für politische Onlinewerbung 20. November 2019, 16:30 Uhr

ALEX Berlin, Rudolfstraße 1-8, 10245 Berlin

Anmeldung per E-Mail: anmeldung@mabb.de

ALEX Berlin überträgt die Veranstaltung live im TV und Onlinestream.



Über das Media Policy Lab

Das Media Policy Lab ist ein Projekt der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb), das sich Fragen der Netzpolitik und digitaler Medienvielfalt widmet. Vor dem Hintergrund des digitalen Wandels müssen sich die Medienanstalten der Sicherung von Medienvielfalt neu stellen. Um dieser wichtigen Aufgabe gerecht zu werden, vernetzt das Media Policy Lab wissenschaftliche Expertise mit netzpolitischen Debatten. www.mediapolicylab.de

