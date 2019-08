Pressemitteilung BoxID: 764713 (media:net berlinbrandenburg e.V.)

berlin.digital versammelt elf Unternehmen auf der DMEXCO 2019 unter einem Dach

Vom 11. bis 12. September findet erneut dieLeitmesse für digitales Marketing in Deutschland statt – die DMEXCO in Köln. Auch die Hauptstadtregion ist mit dabei und präsentiert auch in diesem Jahr unter der Dachmarke berlin.digital geballtes Digital-Marketing Know-How. Insgesamt elf Unternehmen sind auf dem vom media:net berlinbrandenburg organisierten Gemeinschaftsstand auf der Messe vertreten.



Auf der 165m² großen, top-platzierten Ausstellungsfläche mit Networking-Area in Halle 8.1 vermitteln die Aussteller*innen Unternehmen und Agenturen auf der ganzen Welt die neuesten Trends des Digital Business und geben einen kompletten Überblick über den Markt.



Mit dabei am Stand der Hauptstadtregion sind in diesem Jahr:



Der Mobile Audience Data-Anbieter Adsquare, der Publisher für skalierbare Kampagnen Advanced Store, das B2B Zielgruppen-Netzwerk Aumago, die Bewertungsplattform für Produkte der Finanz- und Versicherungsindustrie BankingCheck, die Customer Data & Engagement Plattform CrossEngage, die Feedback Company für transaktionsbasierte Kundenmeinungen eKomi, die Video-Werbeplattform Red Pineapple Media, der Online-Marketing-Spezialist Smartly.io, die Agentur für User Experience userlutions, das international agierende Technologieunternehmen für datengetriebene Lösungen Ve DACH und die NPS-Plattform für E-Commerce Teams zenloop.



Der berlin.digital-Gemeinschaftstand wird finanziert vom Land Berlin und aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie Projekt Zukunft, der Initiative der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe.



Am zweiten Messetag lädt das media:net zusammen mit den Partnern und Aussteller*innen zum Networking Breakfast von 9:00 bis 11:00 Uhr an den Stand ein.



Standnummer: Halle 8.1 // Stand B-011-C-010

