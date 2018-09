Bosch entwickelt einen People Mover

25.09.18

Der Automobilzulieferer Bosch arbeitet an einem eigenen Fahrzeug, das vernetzt Transportdienstleistungen in Städten übernehmen soll. Das bestätigte Boschs Chief Digital Officer Bernd Heinrichs am Dienstag auf dem Automobilkongress der Fachzeitschrift carIT auf der IAA in Hannover. Auf die Frage, ob auch Bosch wie VW, Mercedes und Konkurrent ZF einen sogenannten People Mover entwickelt, sagte Heinrichs: „Wir haben uns intensiv damit befasst. Der dominierende Mobilitätsbereich in den nächsten 15 Jahren wird Shared Mobility sein.“



Da Shared Mobility künftig der Bereich mit dem höchsten Umsatzpotential und der höchsten Nachfrage sei, werde auch Bosch mit einem eigenen People Mover einsteigen. „Wir arbeiten an einer eigenen Lösung und sind partnerschaftlich unterwegs“, erklärte Heinrichs. „Da werden wir definitiv eine Rolle spielen“, so der Bosch-Manager.



Auch Konkurrent ZF hat das Modell einer Partnerschaft gewählt und arbeitet bei der Entwicklung eines People Movers mit dem jungen Elektroautohersteller e.GO Mobile in Aachen zusammen, einer Ausgründung der RWTH Aachen. Das Gemeinschaftsunternehmen e.GO Mover startet 2019 in Aachen die Serienfertigung des People Movers. Im ersten Produktionsjahr sollen wenigstens 10.000 People Mover hergestellt werden. ZF und e.GO erwarten in den nächsten fünf bis sieben Jahren eine Nachfrage von rund einer Million solcher Fahrzeuge weltweit.



Von diesem großen Markt will nun auch Bosch seinen Anteil. Wann das Konkurrenzmodell des Automobilzulieferers kommen wird, wollte Heinrichs nicht verraten. Auch über den Partner schwieg sich der Manager aus.

(lifePR) (