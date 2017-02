Studieninfonachmittag für Kurzentschlossene

Letztes Jahr Abi gemacht und noch keinen Plan, wie es weitergeht? Gerade ein FSJ abgeschlossen? Das aktuelle Studium sagt einem nicht zu? So geht es aktuell vielen jungen Kreativköpfen in Deutschland. Aus diesem Grund lädt die Akademie der media am 8. März 2017 zum "Infonachmittag für Kurzentschlossene" in Stuttgart ein.



An diesem Tag haben Studieninteressierte die Möglichkeit, sich über das kommende Sommersemester 2017 zu informieren und schon einmal "media-Luft" zu schnuppern.



Rektor Jörg Schmidt, Studienleiter Armin Vetter und Campusmanager Stefan Gliemann werden informieren, beraten, durch das Haus und die hauseigenen Studios führen.



Neben einzigartigen Präsentationen von Studentenprojekten aus beispielsweise dem Film-, Musik- und Pressebereich wird es einen Workshop zum Thema Animation/Fototrick geben, bei dem die Besucher selbst einen Trickfilm erstellen.



Ebenfalls wird es die Möglichkeit geben, mit Studierenden direkt ins Gespräch zu kommen.



Zu guter letzt stellt sich natürlich die Frage, was nach dem Studium passiert. Was für Chancen gibt es? Dozent Lars Kroll wird ein Beispiel in seinem Vortrag "Social Media als Beruf" näher erläutern. Herr Kroll möchte der Frage auf den Grund gehen, ob ein Social Media Manager wirklich nur auf faebook und snapchat surft oder ob es wesentlich mehr Verantwortung ist, als man zunächst annimmt.



Der Infonachmittag findet von 13:00 bis 16:00 Uhr in der Tübinger Str. 12-16, Stuttgart Stadtmitte, statt. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos.



Anmeldung unter www.media-gmbh.de/studieninfonachmittag.

media GmbH

Die Akademie der media GmbH, gegründet 1993, ist eine private Berufsfachschule sowie eine akkreditierte Studieneinrichtung mit staatlichen Abschlüssen. Die Stuttgarter Akademie bildet jährlich rund 300 anerkannte Experten und Persönlichkeiten im Bereich Wirtschaft, Medien und technisches Produktdesign aus.



Neben der Akademie, verfügt die media GmbH zudem über eine eigene Werbeagentur und mehrere Produktionsstudios (Foto, Ton, Schnitt), welche in die Lehre mitintegriert werden. Denn bereits seit der Gründung der Akademie liegt die Priorität darauf, während der Ausbildung einen Eindruck von der realen Berufswelt zu vermitteln, um so den Übergang von Studium bzw. Ausbildung zum Beruf bestmöglich zu ebnen. Das gesamte Bildungsangebot ist absolut praxisnah ausgerichtet und wird von didaktisch geschulten sowie erfahrenen Fachdozenten in kleinen Studiengruppen vermittelt.



Darüber hinaus bindet die Akademie regelmäßig Branchenexperten ein. So werden neueste Impulse und Strömungen aus den verschiedenen Fachbereichen ohne Umwege in den Unterricht integriert.

