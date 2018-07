Thermomix-Kochbuch auf Platz zwei der Bestsellerliste

Die Themen Kochen und Gesundheit haben den Ratgebermarkt derzeit fest im Griff. Mit Bas Kasts „Ernährungskompass“ steht nicht nur das gleiche Werk wie vor sieben Tagen auf Platz eins der deutschen Sachbuch/Ratgeber-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Das Thermomix-Rezeptbuch „A. i. O. - All In One Band 2“ (C. T. Wild Verlag) erobert als höchster Neueinsteiger zusätzlich Rang zwei. Darin serviert Bestsellerautorin Corina Wild leckere Menüs wie z.B. Spinat-Kokos-Hähnchen oder Cheeseburger-Pasta. Weitere hochplatzierte Ernährungs-Titel sind Petra Brachts „Intervallfasten“ (acht) sowie „Jamies 5-Zutaten-Küche“ (zehn).



Im Belletristik-Bereich gibt es keine Überraschungen. Es werden weiterhin „Bretonische Geheimnisse“ aufgedeckt (Jean-Luc Bannalec, eins) und Liebesbekundungen abgegeben („Save Me“ und „Save You“, Mona Kasten, zwei und drei). Robert Seethaler („Das Feld“, vier) verbessert sich um zwei Positionen, während Frank Schätzing („Die Tyrannei des Schmetterlings“, fünf) zwei Plätze abgibt.



Basis der wöchentlichen Hardcover-Bestsellerlisten von GfK Entertainment sind die Verkäufe im Zeitraum Montag bis Sonntag.

