The BossHoss rocken die Offiziellen Deutschen Charts

02.11.18

„Black Is Beautiful“ heißt ihr neues Motto - doch auch die Krone der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, steht den Jungs von The BossHoss ausgezeichnet. Die Band um Alec Völkel und Sascha Vollmer zelebriert auf ihrem aktuellen Album den Rock 'n' Roll und feiert nach „Dos Bros“ die zweite Spitzenplatzierung ihrer Karriere. Dafür sprang heute Nachmittag als verdienter Lohn ein „Nummer 1 Award“ heraus.



Michael Patrick Kellys „iD“ ist seit 70 Wochen im Ranking hinterlegt und erzielt nun dank der Live-Version an zweiter Stelle ihre höchste Position. Bronze sichern sich Die Toten Hosen, die anlässlich des 30-jährigen Jubiläums ihres Konzeptwerks „Ein kleines bisschen Horrorschau“ eine Vinyl-Sonderedition veröffentlicht haben.



Wie aus den vergangenen Wochen nicht anders gewohnt, spielt HipHop wieder einmal eine tragende Rolle. Mit Eno („Wellritzstrasse“, fünf), Mert („Delikanli“, sechs), Rockstah („Cobblepot“, elf) und Steuerfreimoney („Sampler Volume 1“, 20) steuern gleich vier Rap-Acts in die Top 20.



Der neue Nummer 1-„Standard“ der Single-Charts heißt Kitschkrieg feat. Trettmann, Gringo, Ufo361 & Gzuz. Das Quintett setzt sich gegen Dauergast Capital Bra durch, der „Allein“ auf Platz zwei und gemeinsam mit Xatar & Samy („Ich liebe es“) auf Rang vier landet. Luciano zieht es an dritter Stelle ans „Meer“.



Die Offiziellen Deutschen Single-Charts präsentiert MTV jeden Samstag um 22.00 Uhr in der „MTV Top 100“-Show. Bereits freitags ab 18 Uhr werden die kompletten Top 100 der Single- und Album-Charts auf www.mtv.de veröffentlicht.



Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.

(lifePR) (