Offizielle Deutsche Charts: Peter Maffay feiert 18. Nummer eins-Album

Peter Maffay ist in den Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, nicht nur der erfolgreichste Musiker, sondern auch einer der beständigsten Interpreten überhaupt. Seit fast einem halben Jahrhundert beehrt der Rockstar regelmäßig die Hitliste; nun zieht er erstmals auf Album-Länge den Stecker. Standesgemäß springt sein „MTV Unplugged“ direkt an die Spitze und markiert die 18. Nummer eins-Platte des Sony Music Künstlers. Mehr Scheiben brachte niemand sonst auf dem Thron unter.



Peter Maffay zu seinem Erfolg: „Was wir machen ist kein Einzelwettkampf, sondern Mannschaftssport. An diesem Erfolg sind viele Menschen beteiligt: meine Band, Texter und Komponisten, Produzenten, mein Team, langjährige berufliche Partner und meine Familie. Wir freuen uns gemeinsam über die 18te Nummer Eins.“



Im Rap-Dreikampf zwischen Prinz Pi, Dame und Veysel setzt sich der Berliner Prinz Pi durch. Seine Devise auf Rang zwei lautet: „Nichts War Umsonst“. Österreichs HipHop-Export Dame spielt „Zukunftsmusik“ auf vier; „Hitman“ Veysel trifft die siebte Position.



Mit einem gesunden „Ego“ ist Lina Larissa Strahl, kurz Lina, ausgestattet. Die 19-jährige Schauspielerin und Sängerin, die mit dem Soundtrack zum Kinofilm „Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs“ schon einmal den Chartthron bestieg, kann sich im Vergleich zu ihrem Solo-Debüt „Official“ (Platz zwölf) ordentlich steigern. Sie schnellt hinter den Bronzegewinnern von Santiano („Im Auge des Sturms“) an die vierte Stelle.



Im Single-Ranking darf Bausa („Was du Liebe nennst“) seine fünfte Woche auf dem Sonnenplatz bejubeln. Hinter ihm rangieren ein weiteres Mal Camila Cabello feat. Young Thug („Havana“) und Post Malone feat. 21 Savage („rockstar“). Die höchsten Neueinstiege sichern sich zwei Deutschrap-Duos: Kollegah & Farid Bang („Gamechanger“, sechs) sowie Capo & Nimo („Mon Chéri“, neun).



Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.

