Offizielle Deutsche Charts: Neues Jahr beginnt "Perfect" für Ed Sheeran

Das neue Jahr beginnt, wie das alte aufgehört hat - mit Ed Sheeran an der Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Dank des Bestselleralbums „÷“ und des Megahits „Perfect“ hält der britische Popstar beide Hitlisten weiterhin auf Trab. Zusätzlich tanken drei seiner Lieder frische Neujahrsluft: „River“ (mit Eminem) stürmt von sechs auf fünf, der erfolgreichste Song 2017 „Shape Of You“ klettert von 26 auf zwölf, „Galway Girl“ verbessert sich von 82 auf 61.



Silber und Bronze der ersten Wochenauswertung 2018 gehen an Bausa („Was du Liebe nennst“) und Camila Cabello feat. Young Thug („Havana“). Außerdem erzielt HipHop-Überflieger Bausa hinter seinen Genre-Mitstreitern Kollegah & Farid Bang („One Night Stand“, 55) den zweithöchsten New Entry („FML“, 56). Die 39 Weihnachtssongs aus der vergangenen Woche werden nahezu komplett durch Wiederkehrer ersetzt, wie beispielsweise „Wohin willst du“ von Gestört aber GeiL feat. Lea (Platz 44).



Nachdem Sturmtief Burglind durchs Land fegte, gibt’s jetzt im Album-Ranking an siebter Stelle ein echtes „Donnawedda“. voXXclub präsentieren das vierte Album binnen fünf Jahren und machen Laune auf ihre Teilnahme beim „ESC“-Vorentscheid „Unser Lied für Lissabon“.



Bei Stereoact ist „Lockermachen Durchfedern“ (Rang 26) angesagt. Das Erzgebirger Produzenten-Duo startet mit lockeren Beats ins neue Jahr. Hinter Ed Sheeran runden Peter Maffay („MTV Unpugged“) und Helene Fischer („Helene Fischer“) das Podium ab.



Die Offiziellen Deutschen Single-Charts präsentiert VIVA jeden Freitag mit Live-Gästen um 17 Uhr in der „VIVA Top 100“-Show auf Facebook. Ab 18 Uhr werden die kompletten Top 100 der Single- und Album-Charts auf www.viva.tv veröffentlicht. Sonntags zwischen 12 und 14 Uhr zeigt VIVA die „VIVA Top 100“-Show im TV.



Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren