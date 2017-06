Die Toten Hosen und Rammstein liefern sich Schlagabtausch in Vinyl-Charts

Mit den Toten Hosen und Rammstein wetteifern zwei Rockgiganten um die Spitze der Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Am Ende haben Campino, Breiti, Kuddel, Andi und Vom Ritchie die Nase vorn. Die Düsseldorfer platzieren „Laune der Natur“ vor dem Live-Mitschnitt „Rammstein: Paris“. Auch weiter unten im Ranking kommen Freunde der härteren Gangart auf ihre Kosten: Iron Maiden besetzen mit „The Complete Albums Collection 1990-2015“ (sechs) sowie den Re-Issues von „The X Factor“ (13) und „Virtual XI“ (15) gleich drei Positionen auf einmal.



Bei insgesamt 17 Neueinsteigern haben Schallplatten-Fans in diesem Monat die Qual der Wahl. Auch von den Genres her präsentiert sich die Hitliste äußerst abwechslungsreich: HipHopper Marteria („Roswell“) erobert Bronze, die Beatles („Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band“) stürmen Rang vier und Kraftwerk („3-D Der Katalog“) wählen Platz fünf.



Nur drei Interpreten retten sich aus dem Vormonat hinüber in die aktuelle Auswertung: Deep Purple („inFinite“, neun), der „Awesome Mix Vol. 1“ (zwölf) aus dem Kinofilm „Guardians Of The Galaxy“ sowie das Nirvana-Kultalbum „Nevermind“ (17).



Die Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Basis der monatlichen Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern.

