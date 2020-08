Pressemitteilung BoxID: 811105 (GfK Entertainment GmbH)

Achtes Nummer eins-Album für Deep Purple

Im Juli 1970 feierten Deep Purple mit „In Rock“ ihre erste Spitzenplatzierung in Deutschland. Jetzt, 50 Jahre und unzählige Alben später, sind sie wieder auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, und zwar mit „Whoosh!“. Es ist das achte Nummer eins-Album der englischen Rockband.



Da können weder Vorwochsieger Apache 207 („Treppenhaus“, vier) noch die weiteren höchsten Neueinsteiger Brüder4Brothers, Frei.Wild & Orange County Choppers („Brotherhood“, zwei) und KitschKrieg („KitschKrieg“, drei) mithalten. Dank dem physischen Release von „Folklore“ schiebt sich Taylor Swift von 16 auf fünf.



In den Offiziellen Deutschen Single-Charts hat der Sommerhit noch einmal ordentlich Fahrt aufgenommen, denn Jawsh 685 & Jason Derulo klettern mit „Savage Love (Laxed – Siren Beat)“ erstmals an die Spitze. Die höchsten Neueinsteiger „Unterwegs“ (KitschKrieg & Jamule) sowie „24 Stunden“ (Samra) kommen hinter „Bläulich“ (Apache 207, zwei) auf drei und vier zum Stehen.



Die Top 100 der Offiziellen Deutschen Single- und Album-Charts werden freitags ab 18 Uhr www.mtv.de veröffentlicht.



Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (