MEDIA BROADCAST zeigt individuelle Lösungen und digitale Plattformen für die Rundfunk- und Medienbranche sowie Unternehmenskunden

Networks & Services: Leistungsstarke Broadcast-Infrastrukturen für den Rundfunk von morgen

Digitale Plattformen: Signifikanter Ausbau der HDTV-Nutzung durch Multicast-Plattform freenet TV

Event Broadcasting: Maßgeschneiderte Übertragungslösungen für Veranstaltungen aller Branchen





MEDIA BROADCAST präsentiert sich auf der ANGA COM 2018 als der führende Service Provider und innovative Plattformanbieter nicht nur für die Rundfunk- und Medienbranche. Im Fokus des Messeauftritts stehen wegweisende Kontributions- und Distributions-Netze, neue IT-Lösungen für die Broadcast-Community, das B2C-Angebot freenet TV, digitale terrestrische Sendernetze wie DVB-T2 HD und DAB+ sowie Event Broadcast Services für die Medien-Produktion und Übertragung von Veranstaltungen. Live-Demos und kompetente Gesprächspartner von MEDIA BROADCAST finden Besucher am Messestand in Halle 8, Stand R40.



freenet TV Im Fokus der Messepräsenz steht freenet TV für Fernsehen in brillanter HD-Qualität. Sowohl das Angebot via Antenne als auch das Programmportfolio beim Empfang über Satellit werden vor Ort präsentiert. Auch die Performance und die Inhalte des internetbasierten HbbTV-Angebotes freenet TV connect können Besucher am Stand live erleben. Dieses Angebot wird ständig mit neuen Inhalten ergänzt, das Zappen zwischen IP- und DVB-Inhalten wurde zudem durch die Integration der preisgekrönten Technologie Dash Direct Play (DDP) deutlich optimiert und überzeugt nun durch nahtlosen Programmwechsel. Der bisherige und der noch geplante Ausbau des terrestrischen Sendernetzes runden die Präsentationen zu freenet TV ab.



Event Broadcast Services Das EBS-Team der MEDIA BROADCAST bietet Event-Veranstaltern mit Bedarf an flexiblen Live-Broadcast-Lösungen alle Services wie Planung, Produktion vor Ort sowie Übertragung ins Studio oder direkt zur Zielgruppe aus einer Hand. Maßgeschneidert, bundesweit und international, mit permanenten oder temporären Verbindungen via Glasfaser oder Satellit und einer eigenen Produktions- und SNG-Flotte zur Live-Übertragung aus dem freien Feld. Auch die Anbindung von Lokationen mit temporären, breitbandigen IP-Anschlüssen ist darüber kurzfristig möglich.



Jüngstes Beispiel: MEDIA BROADCAST schaltete unlängst tausende Mitarbeiter eines weltweit agierenden Konzerns live per Satellit aus verschiedenen Städten auf sechs Kontinenten zusammen und bildete damit die technische Basis für die reibungslose Produktion und Übertragung eines globalen Firmen-Events. Dies ist nur eine von vielen Anwendungen für Kunden aus den Bereichen Sport, Kultur, Unternehmen, Wissenschaft oder Politik die zeigen, wie Event Broadcast Services in der Rundfunkbranche, im Veranstaltungs-Sektor oder der Unternehmenskommunikation eingesetzt werden können.



Networks & Services Als führender Rundfunk-Netzbetreiber in Deutschland bildet MEDIA BROADCAST mit seinen bundesweiten, regionalen und lokalen Netzlösungen das Rückgrat der Rundfunk- und Medienwirtschaft. Es stellt leistungsfähige und höchst zuverlässige Übertragungsdienste bei dauerhaftem Ende-zu-Ende-Monitoring bereit. MEDIA BROADCAST vernetzt damit fast die gesamte Broadcast-Community und bietet so eine hochperformante Austauschplattform für Content-Provider und Programmveranstalter.



Zudem stellt MEDIA BROADCAST auf der ANGA COM seine neuen On-Site-Services vor. Sie bieten an großen Produktionsstandorten aus einer Hand Ausbau und Betrieb IP-basierter Mediennetzwerke. Mit individuellen Service- und Sicherheitskonzepten, erfahrenen Field-Service-Teams im gesamten Bundesgebiet, einem 365/24/7-Service und kürzesten Wiederherstellungszeiten bildet MEDIA BROADCAST den Airbag für den reibungslosen Betrieb von Campus-Netzen für öffentlich-rechtliche und private Broadcaster.



„Die professionellen Services und Lösungen für die Rundfunk- und Medienbranche zeigen, wie MEDIA BROADCAST seine Digital-Strategie interpretiert und zugleich den Ausbau seines Portfolios im B2C-Sektor vorantreibt. Damit denken wir den Ansatz als Serviceprovider weiter: Inhalteanbieter profitieren von zusätzlichen Optionen aus einer Hand zur Adressierung der Zuschauer. Der Erfolg von freenet TV, gestartet vor rund 15 Monaten, bestätigt diese Strategie eindrucksvoll und zeigt: Ob im B2B- oder auch im B2C-Bereich – wenn Broadcast, dann MEDIA BROADCAST“, so Holger Meinzer, CCO B2B der MEDIA BROADCAST zum Auftritt des Unternehmens auf der ANGA COM 2018.



Ausstellung und Panel Neben dem Messestand ist MEDIA BROADCAST auch auf einem Diskussions-Panels vertreten:



MEDIA BROADCAST auf der ANGA COM 2018

Termin: 12. bis 14. Juni 2018

Ort: Kölnmesse

Infos: www.angacom.de, www.media-broadcast.com

Stand: Halle 8, R40



Fachpanel

Mittwoch, 13. Juni, 10:30 Uhr

Strategiepanel, Raum 1 Analog, SD und HD – Nach dem Switch-Off ist vor dem Switch-Off?

Holger Meinzer, CCO B2B der MEDIA BROADCAST im Gespräch mit Branchenvertretern

Moderation: Dr. Jörn Krieger, Medienfachjournalist

MEDIA BROADCAST GmbH

MEDIA BROADCAST ist Teil der freenet Group und Deutschlands größter Serviceprovider der Rundfunk- und Medienbranche. Das Unternehmen projektiert, errichtet und betreibt multimediale Übertragungsplattformen für TV und Hörfunk, basierend auf modernen Sender-, Leitungs- und Satellitennetzwerken. Das Unternehmen ist Marktführer bei DAB+ und DVB-T2 HD in Deutschland. Zudem betreibt und vermarktet MEDIA BROADCAST die Plattform freenet TV über DVB-T2 HD und über Satellit und stellt Programmveranstaltern UKW-Services bereit. Darüber hinaus realisiert das Unternehmen Produktionen und Übertragungen von Live-Events für TV-Sender und Unternehmen und vernetzt Rundfunkanbieter in Deutschland mit seinem hochverfügbaren Glasfaser-Netzwerk.



MEDIA BROADCAST betreut über 400 nationale und internationale Kunden: Öffentlichrechtliche und private Rundfunkveranstalter, TV- und Radio-Produktionsfirmen, Kabelnetzbetreiber, Medienanstalten, private Unternehmen und öffentliche Institutionen. Das mehrfach ISO-zertifizierte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Köln und mehrere Standorte in Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie uns auf Twitter.

