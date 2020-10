Kaum wird es draußen wieder kälter, sind viele Nasen vom Schnupfen geplagt. Um schnell wieder durchatmen zu können, ist Nasenspray eine gute Hilfe. Doch neben einer schnellen Befreiung der Atemwege benötigt die Nase durch das häufige Putzen auch eine sanfte Pflege und eine gute Unterstützung der Wundheilung. Hier setzt das patentierte Neuprodukt nasic® NEO an, eine Weiterentwicklung des bewährten nasic® O.K.. Im Gegensatz zu herkömmlichen Nasensprays mit lediglich einem Wirkstoff, überzeugt nasic® neo durch eine spezielle Wirkstoffkombination aus Xylometazolin und Dexpanthenol. Betroffene profitieren nicht nur durch eine angenehme Anwendung, sondern auch von einem deutlich schnelleren Abklingen des Schnupfens im Vergleich zu einer Monotherapie mit Xylometazolin.1



nasic® neo befreit schnell die Nase, pflegt die Nasenschleimhaut und fördert gleichzeitig die Wundheilung – und das ohne Konservierungsstoffe. Hierbei sorgt Xylometazolin für die schnelle abschwellende Wirkung, damit Betroffene rasch wieder durchatmen können. Der natürliche Wirkstoff Dexpanthenol fördert die Heilung der Nasenschleimhaut. Darüber hinaus ist Hyaluron als Hilfsstoff neu in nasic® neo enthalten.



nasic® neo für Erwachsene ist exklusiv in Apotheken und Versandapotheken für 7,96 € erhältlich. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, wird bei Erwachsenen je nach Bedarf bis zu 3-mal täglich je ein Sprühstoß nasic® neo in jede Nasenöffnung eingebracht. Die Dosierung richtet sich nach der individuellen Empfindlichkeit und der klinischen Wirkung. Für Kinder zwischen 2 und 6 Jahren gibt es das Neuprodukt nasic® neo für Kinder.



Anwendungsgebiete:

Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei Schnupfen und zur unterstützenden Behandlung der Heilung von Haut- und Schleimhautschäden (Läsionen), anfallsweise auftretendem Fließschnupfen (Rhinitis vasomotorica) und zur Behandlung der Nasenatmungsbehinderung nach operativen Eingriffen an der Nase. Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei Schnupfen in Verbindung mit akuten Entzündungen der Nasennebenhöhlen (Rhinosinusitis). nasic® neo ist für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren bestimmt. nasic® neo für Kinder ist für Kinder zwischen 2 und 6 Jahren bestimmt.



Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



