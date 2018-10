ILMAC LAUSANNE - Erneut ein Must für die Life Science Branche der französischsprachigen Schweiz

04.10.18

Die ILMAC LAUSANNE 2018 ging am Donnerstag, 4. Oktober zu Ende. Die Besucherzahlen sind sehr erfreulich und liegen über den Erwartungen – knapp 1500 Fachbesucher nutzten die Chance, sich über die neusten Trends und Innovationen aus den Bereichen Chemie, Pharmazie und Biotechnologie zu informieren. Über 150 Aussteller präsentierten ihre Produktneuheiten in der Halle 7 der Expo Beaulieu. Die offene und belebte Networking Zone rundete das Format ab.



Die zweite Ausgabe der ILMAC LAUSANNE vom 3. und 4. Oktober 2018 zeigt erneut, wie wichtig der französischsprachige Schweizer Markt für die Life Science Branche ist. Die durchgehend positive Resonanz der Aussteller wird auch von den beiden Erstausstellern Chemgineering Technology AG und Andrew Alliance bestätigt. «Für uns von Chemgineering ist die ILMAC LAUSANNE die ideale Gelegenheit, unser Wachstum in der Romandie voranzutreiben» sagt Marc Bürgi, Sales Manager bei der Chemgineering Technology AG. Auch Sophie Lintermans, Sales Manager bei Andrew Alliance ist überzeugt: «Ein tolles Set-up und viele Besucher – wir sind zufrieden.» Für die ILMAC 2019 in Basel werden so bereits die Weichen gestellt. «Wir freuen uns, 2019 in Basel an diesen Erfolg anzuknüpfen», so Bürgi weiter.



Eine perfekte Ergänzung



Die ILMAC LAUSANNE ist eine optimale Erweiterung zur ILMAC, die vom 24. bis 27. September 2019 in Basel stattfindet. Das zentrale Element der Plattform bildet die Präsentation von Produkten im Ausstellungsbereich, der als Gesamtüberbauung mit Systemständen konzipiert ist.



Starke Partner und aktuelle Themen



In den von Riedo gesponserten Räumlichkeiten fand das Forum der ILMAC LAUSANNE statt. Die Partner Schweizer Chemische Gesellschaft, BioAlps und die Swiss Biotech Association haben erneut die hochwertigen Inhalte geliefert. Am Mittwoch stand das Thema Process Analytical Technology (PAT) im Fokus, am Donnerstag beschäftigte man sich mit den Herausforderungen der Life Science Industrie im Allgemeinen.



Die nächste ILMAC LAUSANNE findet am 4. und 5. Oktober 2020 in der Expo Beaulieu Lausanne statt.



Medientext und Bilder unter: www.ilmac.ch

