Der wohl leichteste Weg zurück auf die Piste

Alle reden davon, zeigen Bilder von ihren Tagen im Schneeundteilen ihre Eindrücke aufden Social Media Plattformen.Das weckt Lust. Die Lust, nach oft jahrelanger Pause selbst einmal wieder auf Skiern oder dem Snowboard zu stehen. Für diese Wiedereinsteiger gibt es ein optimales Angebot: Schneebeben ermöglicht den wohl leichtesten Weg zurück auf die Piste. Denndabei müssen sichWintersportler um nichts kümmern. Skigebiet, Anreise, Skipass–alleswird organisiert und das bereits ab 49,90 Euro. Auchein Kurs mit professionellen Skilehrern kann gebucht werden.



Der Weg zurück auf die Piste nach einer längeren Pause erscheint vielen schwer. Die einen haben Angst, andere scheuen den Aufwand, wieder andere die Kosten. Dank Schneebeben zählen diese Argumente nicht mehr. Der Weg zurück wird plötzlich leicht und kurz.Seit 2003 bringt Schneebeben Wintersportler aus ganz Deutschland für einen Tag in den Schnee. Der große Vorteilist das Gesamtpaket. Schneebeben übernimmt die gesamte Organisation: von der Anreise mit dem Bus inklusive kleinem Frühstück bis hin zum Skitagespass –und dasalles ab 49,90 Euro. Auch Leihausrüstung steht zur Verfügung. Ideal für alle, die das Skifahren oder Snowboarden einfach einmal wieder ausprobieren möchten. Zwanglos, ohne jeden Stress, bezahlbar.



Das perfekte Angebot für den Wiedereinstieg –mit Après-Ski oder ohne



Der Schneebeben-Tag startet an einem der 150 Abfahrtsorte in ganz Deutschland. Je nach Startpunkt, beginnt die Reise am Vorabend oder am frühen Morgen. Jeden Samstag entfliehen so von Oktober bis April bis zu 3.000 Wintersportler dem Alltag. Sie können sich dabei zwischen zwei Varianten entscheiden:mit After Snow Eventoder ohne. Bei Variante eins lassen die Teilnehmer den Tag im Schnee entsprechend ausklingen –ab 14.30 Uhr wird gefeiert. Um 19 Uhr startet der Bus in Richtung Heimat. Wer jeden Schwung bis zum Ende auskosten möchte, sollte Variante zwei, die Schneebeben Sportsline, wählen. Gleich nach Betriebsende der Lifte treten die Teilnehmer um 17 Uhr die Heimfahrt an.



Kurse für jede Könnensstufe



Besonders hilfreich für Wiedereinsteiger: Seit diesem Winter bietet Schneebeben in Zusammenarbeit mit der SportScheck Berg-und Skischule Ski-und Snowboardkurse an. Gegen einen Aufpreis (ab 49,90 Euro) geben ausgebildete Profis wertvolle Tipps und damit Sicherheit auf den Brettern. Unter dieser professionellen Betreuung gelingt die Rückkehr auf die Pisten garantiert, zumal für jede Könnensstufe geeignete Kurse gebucht werden können.



Über Schneebeben



Die legendären Lösch-Zwerg Schneebeben-Tagesskifahrtenpowered by INTERSPORTeignen sichfür alle wintersportbegeisterten Spontanurlauber. An 25 Samstagen von Oktober bis April fahren komfortable Reisebusse über 100 Abfahrtsorte an, um bis zu 3.000 Teilnehmer pro Termin in die schönstenSkigebieteÖsterreichs, Italiens, Frankreichs undder Schweiz zu chauffieren. Die Saison 2016/2017 geht mit 13 Skigebieten an den Start und bringt für jeden etwas Passendes mit, um einen unvergesslichen Ski-und Partytag zu erleben.

