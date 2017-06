Massimiliano Zanardi ist neuer Managing Director im Mazagan Beach & Golf Resort

Massimiliano Zanardi ist offiziell zum neuen Managing Director des Mazagan Beach & Golf Resort ernannt worden. Der Italiener, der bereits im Februar 2017 die Führung des marokkanischen Hotels übernahm, verantwortet und entwickelt ab sofort die Bereiche Guest-Experience, Hotel-Operations, Team-Development und Commercial-Strategy.



Zanardi bringt über 20 Jahre Erfahrung aus der Hospitality-Industrie mit: Vor seiner pre-opening Position als General Manager des One & Only Portovino, Montenegro, leitete er das Ritz-Carlton in Istanbul. In seiner Rolle als General Manager erreichte das Haus in Istanbul innerhalb der gesamten internationalen Ritz-Carlton Hotelgruppe, der er 2001 beitrat, Erfolge und wurde unter anderem zum „Hewitt’s Best Employer“ der Türkei ernannt. Zanardi startete seine Karriere im Food & Beverage Bereich und wird diese internationale Expertise bei seiner Leitung des Mazagan Beach & Golf Resort, unter anderem in den 16 Restaurants und Bars, einbringen. Das Mazagan Beach & Golf Resort liegt nahe des Küstenstädtchens El Jadida direkt am Atlantischen Ozean, rund 90 Kilometer südlich von Casablanca, das als wirtschaftliches Zentrum Marokkos gilt: das ideale Resort für einen entspannten Badeurlaub am Strand oder einen Städtetrip mit Einkaufsbummel inklusive Sightseeingtour.



Neben zahlreichen Shoppingmöglichkeiten können Reisende in Casablanca auch die fünftgrößte Moschee der Welt besichtigen, die Hassan II Moschee, mit dem weltweit höchsten Minarett von 210 Meter Höhe.



Für alle Kulturinteressierten empfiehlt sich ein Ausflug nach El Jadida, deren portugiesische Altstadt seit 2004 UNESCO Weltkulturerbe ist. Innerhalb der Befestigungsanlage aus dem 15.-18. Jahrhundert kann auch die rippengewölbte „Cîterne Portugaise“, besichtigt werden, ein ehemaliges Waffenlager, das später als Zisterne genutzt wurde. In den bunten, duftenden Souks der kleinen Hafenstadt lässt sich das wahre Marokko erleben und mit ein wenig Verhandlungsgeschick ersteht man authentische Mitbringsel wie Gewürze, Teppiche oder Kunsthandwerke.

Mazagan Beach Resort

Das Mazagan Beach & Golf Resort liegt 90 Kilometer südlich von Casablanca inmitten einer 250 Hektar großen Anlage an einem sieben Kilometer langen Sandstrand und Blick auf die Silhouette des Städtchens El Jadida. Das Küstenresort der Kerzner Gruppe verfügt über 500 Zimmer und Suiten sowie 67 Villen, die zum Verkauf angeboten werden. Das umfangreiche Kulinarikangebot mit neun Restaurants und mehreren Bars und Lounges reicht von typisch marokkanischer Küche bis zur italienischen Cuisine. Während der nahe gelegene Strand mit sportlichen Aktivitäten wie Reiten, Quadfahren und Jet Skiing lockt, bietet das Resort mit altersgerechten Kids Clubs, einem Casino und einem Nachtclub, Tennisplätzen, Koch- und Pilateskursen u.v.m. weitere Möglichkeiten für Freizeitbeschäftigungen. Zum Entspannen lädt das Mazagan Spa, inmitten von Sanddünen gelegen, mit luxuriösen Behandlungen und traditionell marokkanischen Wellnessanwendungen wie Hammam ein. Golf-Fans kommen auf dem von der südafrikanischen Golflegende Gary Player gestalteten 18-Loch Championship Golfplatz auf ihre Kosten. Weitere Informationen finden sich auch im Internet unter www.mazaganbeachresort.com



