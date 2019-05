Pressemitteilung BoxID: 753168 (May Gerätebau GmbH)

Meerwasserbeständige Großschirme - Made in Germany

MAY-Schirme trotzen salzhaltiger Seeluft

Der oberschwäbische Großschirm-Spezialist MAY bietet ab sofort „Meer-Schirme“ an: Die Gastronomieschirme SCHATTELLO und ALBATROS können optional mit „seewasserbeständigen Verbindungen“ ausgestattet werden. Dabei werden die Dreh- und Normteile aus rostfreiem Edelstahl V4A ausgeführt und trotzen dadurch den aggressiven Angriffen von salzhaltiger Seeluft und salzhaltigem Seewasser.



Eine optionale Sondergestellbeschichtung, welche voranodisiert und pulverbeschichtet ist, verhindert zudem bei Meerwassernähe Filiformkorrosion. Diese Sonderausstattung erhöht die Lebensdauer eines Schirmgestells in Küstenregionen enorm und wird vor allen von Schirmbesitzer in See- und Meernähe geschätzt.



Schirme, welche mit dem seewasserbeständigen Edelstahl und der Sondergestellbeschichtung ausgestattet sind, können selbstverständlich zu All-Wetter-Schirmen verwandelt werden. Die Schirme lassen sich optional mit Heizstrahlern, moderner LED-Beleuchtung, Seitenbehängen sowie Regenrinnen bestücken und bilden so ein komplettes System, welches dem Gast im Außenbereich Schutz vor Sonne, abendlicher Kühle und Feuchtigkeit bietet.





