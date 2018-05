Leckere Mischung auf der Neckarbühne

Ab kommenden Donnerstag wird das Areal der Neckarbühne mit Leben gefüllt: Die Veranstalter Frank Hartmann und Yasin Dündar wollen vier Tage lang mit einer neuartige Kombination von Streetfood und Unterhaltung nicht nur kulinarisch für Abwechslung sorgen. Besonders bemerkenswert: Eintritt und Showprogramm sind frei. Nach der Premiere des Shows & Streetfoodfestivals im vergangenen Dezember im Block E ist es die erste Open-Air-Veranstaltung des Festivals unter diesem Motto.



Die schwimmende Bühne samt umliegendem Gelände bietet für Eventmanager Hartmann die optimalen Voraussetzungen für die Freiluftversion des bunten Festivals: „Direkt am Neckar, nur 300 Meter von der Fußgängerzone entfernt, zentral gelegen mit dem Bollwerksturm, dem Bildungscampus und der Experimenta um die Ecke - aber doch im Grünen, einfach toll. Jeder kennt das Gelände und wir haben auch bewusst auf ein Eintrittsgeld verzichtet, damit jeder dieses Festival besuchen kann, um die immer frisch zubereiteten Spezialitäten und die Atmosphäre zu genießen“, so der Geschäftsführer der Agentur Max Events.



Mit einer Vielzahl an Foodtrucks und Ständen garantieren die Festival-Macher ein breites Angebot, nicht nur an Burgern in verschiedensten Varianten: Zu den handgemachten Spezialitäten gehören Tacos, Pulled Porc, Wraps, Burritos und Kärtner Nudeln ebenso wie Pancakes, Frozen Yogurt, Eis, Craft Beer, Kaffespezialitäten und Smoothies. Der größte Teil der Foodtrucks kommt aus dem gesamten Bundesgebiet, etwa der „Burgermeister“ aus der Frankfurt: Mit seinem kulinarischen Angebot, wozu auch mit der Bohrmaschine zubereitete Chips zählen, gewann die Crew vom Main die Kabel 1-Fernsehshow „Dein Lokal, mein Lokal“. Aber auch Regionales kommt nicht zu kurz, wie der Stand von Hohenloher Landeis aus Künzelsau beweist.



Für das Bühnenprogramm ist Yasin Dündar zuständig, der seit über 15 Jahren unter seinem Künstlernamen „Mr. Yasin“ auf der Bühne steht und unter anderem auch schon im Vorprogramm von Bülent Ceylan auftrat. Er wird nicht nur selbst mit seiner Hypnose- und Illusionsshows für Stimmung auf der Neckarbühne sorgen, sondern hat auch zahlreiche befreundete Künstler eingeladen: „Über den Tag verteilt gibt es immer wieder Shows auf der Bühne, so ähnlich wie bei einem Varieté wollen wir ganz unterschiedliche Künstler präsentieren. Dazu gehört Live-Musik, aber auch Zauberei, Comedy, eine Schlangenfrau, meine Shows oder der ein oder andere Talk mit Künstlern.“ So ist wohl auch damit zu rechnen, dass sein Freund Alex Babacan, der im November noch in der TV-Show „The Voice of Germany“ zu sehen war, das Food- und Showspektakel in Heilbronn zumindest an einem der vier Tage besuchen wird. Aber auch sportlich gibt es z.B. am Donnerstag und Sonntag Nachmittag ein tolles mit mach Programm, denn da präsentiert eine Trainerin der Audi BKK ein abwechslungsreiches Programm mit Indian Balance, Kaha und Quigong.



Und falls mal nichts auf der Bühne stattfindet gibt es chillige Musik, passend zum Ambiente am Neckar.



Info:

Shows & Streetfood – Das Festival

Neckarterrassen – Untere Neckarstrasse - Heilbronn

Donnerstag, 10. Mai, von 11.00 bis 22.00 Uhr

Freitag, 11. Mai, von 11.00 bis 22.00 Uhr

Samstag, 12. Mai, von 11.00 bis 22.00 Uhr

Sonntag, 13. Mai, von 11.00 bis 22.00 Uhr

Eintritt frei



Veranstalter:

M.A.X. GmbH – Events und mehr

www.max-events.de

