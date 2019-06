Pressemitteilung BoxID: 757777 (Matratzen Concord GmbH)

Matratzen Concord: Neue Pläne für die Zukunft

Beter Bed Holdig prüft den Verkauf von Matratzen Concord / Neustrukturierungsmaßnahmen gehen weiter / Matratzen Concord offen für Gespräche

Ein vollständiger oder teilweiser Verkauf von Matratzen Concord wird erwogen – dies gab die Beter Bed Holding, die niederländische Muttergesellschaft von Matratzen Concord, am 25. Juni 2019 bekannt. Für den deutschen Matratzen-Discounter ergeben sich dadurch nun neue Möglichkeiten in der Ausrichtung sowie für den Aufbau eines nachhaltigen Geschäftsmodells. Auf das Tagesgeschäft in den Filialen von Matratzen Concord hat dies kurzfristig keine Auswirkungen. Die im Herbst 2018 begonnenen Neustrukturierungsmaßnahmen werden weiter umgesetzt.



Matratzen Concord: Offen für Gespräche, Tagesgeschäft geht weiter



Marc-Derek Schönberger, Geschäftsführer bei Matratzen Concord, zu den Zukunftsplänen des Matratzen-Discounters: „Für Matratzen Concord eröffnen sich durch die Verkaufsabsichten der Beter Bed Holding neue Möglichkeiten. Derzeit führen wir Gespräche und sind auf der Suche nach Partnern, mit denen wir neue Ansätze und Strategien verfolgen können.“



Der Fokus von Matratzen Concord liegt weiterhin auf einem neu strukturierten, klaren und gestrafften Sortiment, auf der Verbesserung der Vertriebswege sowie auf dem Ausbau von Marketing Aktionen, die die Position des Matratzen-Discounters dauerhaft im Markt steigern sollen. „Um unseren Mitarbeitern langfristig eine Zukunft bei Matratzen Concord zu sichern, werden wir die Abläufe, Kosten und das Filialnetz prüfen“, so Marc-Derek Schönberger. „Zudem arbeiten wir daran, unsere Filialen zukunftsfähig und nachhaltig aufzustellen.“ So ist Matratzen Concord beispielsweise auf der Suche nach Partnern, die ihre Produkte über Shop-in-Shop-Konzepte in das über 700 Filialen starke Vertriebsnetz von Matratzen Concord integrieren möchten. Ebenso ist Matratzen Concord an Shop-in-Shop-Lösungen seiner Produkte bei anderen Händlern interessiert, um sich noch breiter im Handel aufzustellen.

