Tappi - die Arbeitsbühne für den guten Zweck

Für Reinigungsarbeiten, die Baumpflege oder Handwerksarbeiten am Dach fehlen sozialen Einrichtungen oft die finanziellen Mittel sowie die Arbeitsmittel, um in die Höhe zu gelangen. Mit „Tappi“, der Arbeitsbühne für den guten Zweck, unterstützt der Arbeitsbühnenvermieter mateco soziale Einrichtungen mit Modernisierungsbedarf.



Erneut kam Tappi zum Einsatz. Dieses Mal im gemeinnützigen Zoo in Neunkirchen im Saarland, der sich mitten im Wald befindet. Im Zoo war dringend Unterstützung für baumpflegerische Arbeiten nötig, vor allem im Bereich der Besucherwege. Damit die Totäste im Kronenbereich einiger Bäume kein Sicherheitsrisiko für Besucher und Tiere mehr darstellen, kam Tappi zu Hilfe. Dank Tappi, der LKW-Arbeitsbühne von mateco, konnten Schnittarbeiten zum Entfernen des Totholzes durchgeführt werden. Die Baumkronen in 25m Höhe konnten so einfach und sicher erreicht und ausgeglichen werden. So stellen die alten Bäume weder für Tier noch Mensch eine Gefahr dar.



Mehr Informationen über Tappi und seine Einsätze finden Sie unter www.mateco.de

