DHV-Schau 2017: Lady Gaga - she was born this way!

Zu den Klängen des neuen Hits von Lady Gaga nahm sie die Gratulationen zum Sieg gewohnt souverän entgegen. Lady Gaga, die Modest-Tochter von Henrik Wille und Friedrich Köster aus Essen ist der neue Grand Champion der diesjährigen DHV-Schau in Oldenburg. Unter dem Applaus von 4.500 Zuschauern sicherte sie sich nach 2015 erneut den Titel der schönsten Kuh Deutschlands.



Dass er das Publikum für die rotbunten Kühe begeistern kann, hat Preisrichter Stefan Widmer aus der Schweiz bereits in der Vergangenheit mehrfach bewiesen und heute war er in seinem Element.



Den Start machten die jugendlichen und euterstarken Erstkalbskühe, angeführt von der späteren Siegerfärse Lana, einer sehr ausbalancierten Colour P-Tochter von der Saathoff und Andreesen GbR aus Aurich und der Reservesiegerin THD Romad von Ludger Tißen aus Kleve. In der Kategorie jung siegte souverän die extrem komplette und mit einem wunderschönen Euter ausgestattete Ladd P-Tochter FG California von Henrik Wille aus Essen. Ihr folgte die ausbalancierte HMS Kleo (V. Adonis-Red) von Friedrich Gödeker und Hermann Meyer aus Varrel.



Ihr Besitzer Hergen Schröder aus Oldenburg konnte es nicht fassen, dass seine Picolo-Tochter MyRose die sehr starke Konkurrenz bei den alten Kühen hinter sich ließ und den Siegertitel für ihn erkämpfte. Ihre Klasse dominierte die komplette Don Juan-Tochter HaH Darkred noch, bei der Siegerauswahl musste sie sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben.



Von Anfang an gefordert, wurde Cord Hormann in seinem Amt als Preisrichter für die schwarzbunten Kühe, aufgrund der Tatsache, dass die Färsenklasse sehr hochklassig besetzt waren.



Ihre Konkurrenz hinter sich ließ die fehlerfreie und mit einem qualitativ hochwertigen Euter ausgestattete Atwood-Tochter Edlitham von Rainer Engelke aus Asendorf, vor der präsenzstarken und extrem korrekten Aftershock-Tochter Indiana von Jörg Seeger aus Bissel.



Mit Leichtigkeit siegte Loh Lilli Brax (V. Braxton) an der Hand von Luke Lohmöller, Emsbüren, in ihrer Klasse und so war der Siegertitel jung nur eine logische Konsequenz. Mit einem Reservesieg musste die milchtypische und sehr korrekte Odyssey-Tochter Princes von Jürgen Hobbie, Wangerland, sich am heutigen Tage zufrieden geben.



Zwei alte Bekannte im Schaugeschäft machten den Sieger- und Reservesiegertitel mittel unter sich aus. Die Rede ist von der Zelgadis-Tochter Hirondelle von Friedrich-Wilhelm Gödiker, Varrel, und SHo Moonrise (V. Bradnick, Besitzer: Wilken Schwarze, Dörverden).



Bevor sich eine Schau dem absoluten Höhepunkt, der Auswahl des Grand Champions, nähert, kommt immer das Highlight der alten Klassen. Kühe mit bis zu acht Abkalbungen suchten ihre Siegerkuh und fanden sie in der über alle Grenzen hinweg bekannten und dem späterem Grand Champion Lady Gaga. Ihr folgte die Kuh mit den meisten Abkalbungen der Schau, die sehr harmonische Shottle-Tochter Kara der Kaack KG aus Wesenberg.



Beschicker, Besucher und Veranstalter konnten nach dieser Veranstaltung mit zufriedenen Gesichtern ihren Heimweg antreten.



Dank gebührt den Hauptsponsoren der Veranstaltung: Allflex GmbH, H.-W. Schaumann GmbH, GGI German Genetics International GmbH, Lemmer Fullwood, milichrind sowie der LVM AG.

