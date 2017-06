Beste Tierschau der Region: Emslandschau am 25. Juni

Als eine der attraktivsten Tierschauen der Region kann sich die Tierschau Emsland-Grafschaft Bentheim bezeichnen. Am 25. Juni treffen sich erneut die Tierzüchter der Region auf dem Gelände der MASTERRIND, Wietmarscher Damm 74 in Dalum-Geeste um sich mit den Berufskollegen bei der Emslandschau zu messen.



Bei der letzten Schau 2015 räumte hier Andreas Lohmöller aus Emsbüren mit seinen top vorbereiteten Kühen allerhand Titel ab. Absolutes Highlight war die Wahl des Grand Champion, als Loh Lissy, eine Duplo-Tochter aus dem Stall Lohmöllers den begehrten Klaps zum Sieger erhielt.



In diesem Jahr werden sich die rund 120 Kühe von dem Preisrichter Jürgen Ballmann beweisen müssen. Zudem werden noch 15 Betriebssammlungen erwartet. Für die Sieger winken lohnen Geldpreise sowie Ruhm und Ehre.

Für die Zuschauer wird es, neben einem bunten Rahmenprogramm, tiefere Einblicke in die nachhaltige und erfolgreiche Rinderzucht geben, denn sowohl Landwirte als auch Preisrichter legen bei der Zucht sehr viel Wert auf gesunde und langlebige Tiere, deren Präsenz auch in diesem Jahr im Ring überzeugen wird.

