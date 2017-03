Trendfarbe Grün: Der Landhausstil wird aufgefrischt

Es grünt so grün: Ob helles Gelbgrün oder dunkles Tannengrün - nicht nur die Natur trägt in diesem Frühjahr die frischeste aller Farben. Auch für Fashion und Interiors gilt: Grün ist so angesagt wie lange nicht mehr. Möbelanbieter massivum kombiniert in seinem neuen Inspirationsbereich „Green Cottage“ daher zeitlos moderne Landhausmöbel wie die neuen Serien Carlow und Riverside aus Akazienholz mit Accessoires in Grün und zeigt Trendsettern, wie sie die lebendige Farbe der Natur in ihren zahlreichen Nuancen gekonnt einsetzen.



Der moderne Landhausstil mit rustikalen Holzmöbeln in klaren Formen bringt Natürlichkeit in jedes Zuhause. Die Möbelserie Carlow ist aus markant gemasertem Akazienholz gefertigt und überrascht mit ihren weichen Rundungen. Geschwungene Kanten greifen die charakteristische Form des ursprünglichen Baumstamms harmonisch auf. Kleine Risse, Astlöcher und Unregelmäßigkeiten im Holz unterstreichen die Einzigartigkeit jedes Möbelstück. Für geruhsame Nächte sorgt das 1,80 Meter breite Bett, das sich mit abgestimmten Nachttischen, einem großformatigen Spiegel und der Kommode zur stilvollen Schlafzimmereinrichtung kombinieren lässt. Für den Wohnbereich stehen ein Couchtisch mit praktischer Ablagefläche, eine TV-Bank, ein dreitüriges Sideboard und ein Bücherregal zur Wahl. Die Möbel sind zum besseren Schutz lackiert und in einem hellen oder dunklen Holzton erhältlich.



Mit geradlinigen Formen und weiß gebürstetem Akazienholz in solider Verarbeitung bringt die Möbelserie Riverside eine elegante Note in den Landhausstil. Ob Sideboard, TV-Bänke, Highboard oder Vitrine: Die durchdachten Aufbewahrungsmöbel sorgen für Ordnung im Wohnzimmer. Auch eine große Auswahl an Tischen in vielen Formaten ist erhältlich - vom handlichen Beistelltisch über den praktischen Couchtisch bis zum Esstisch, der sich mit Ansteckplatten zur großzügigen Tafel erweitern lässt, ist für jeden Bedarf und jede Raumgröße etwas dabei. Eine rustikale Sitzbank komplettiert den gemütlichen Look.



Wohnindividualisten mit einem Gespür für Trends können die natürliche Klasse hochwertiger Echtholzmöbel mit Deko-Objekten in Grüntönen jetzt wirkungsvoll unterstreichen und der Einrichtung zugleich einen modernen Look geben. Oft reichen schon ein paar Kleinigkeiten, wie kuschelige Kissen oder eine Sammlung aus unterschiedlich getönten Vasen oder Teelichthaltern. massivum bietet eine umfangreiche Auswahl an stimmigen Wohn-Accessoires, beispielsweise die Keramikserie Philodendron mit Blattmotiven. Wer auch gleich passende Sitzmöbel sucht, findet im bequemen Ohrensessel Asaka mit grünem Veloursbezug einen lässigen Hingucker. Tisch- und Stehlampen aus Treibholz setzen den natürlichen Wohnstil ins rechte Licht.



Weitere Möbel, Accessoires und Inspirationen für den trendigen Landhausstil in Grün finden Wohnindividualisten unter: https://www.massivum.de/wohnstile/landhaus/green-cottage



Carlow: https://www.massivum.de/moebelserien/carlow



Riverside: https://www.massivum.de/moebelserien/riverside



Ohrensessel Asaka: https://www.massivum.de/ohrensessel-asaka-80003802.html



Treibholzlampen: https://www.massivum.de/lampen/treibholzlampen

massivum

massivum steht für kreative und individuelle Einrichtungsideen, Echtholzmöbel und Wohnaccessoires. Seit 2003 bietet das Unternehmen aus Leipzig mit mittlerweile 120 Mitarbeitern Qualität und Service rund um massive Wohnkultur und originelle Einrichtungsideen. Als Multichannel-Unternehmen betreibt massivum derzeit einen umfangreichen Onlineshop in Deutschland (www.massivum.de) und Frankreich (www.massivum.fr) und drei Möbelhäuser in Leipzig, Stuttgart und Frankfurt am Main. Hier finden Kunden geschmackvolle Möbel aus natürlichen Produkten wie Echtholz, Geflecht und Leder, ergänzt um ausgewählte Stoffe und recycelte Materialien. Wie stilvoll Möbel aus Massivholz sein können, beweist massivum seit vielen Jahren: Hölzer wie Palisander, Akazie, Eiche, Pinie und Ulme kommen hier zum Beispiel geölt, gekälkt, lackiert oder im Used-Look zum Einsatz. Edler Kolonialstil, gemütlicher Landhaus-Chic, skandinavische Frische, angesagter Industrial-Style und lebendige Exotik ‒ massivum steht für Stil in allen Einrichtungs- und Wohnbereichen: im Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer, im Bad, Flur, Büro oder Kinderzimmer. Tolle Polstermöbel und eine Vielzahl von Unikaten runden das Sortiment und den einzigartigen und unverwechselbaren Charakter der massivum Wohnwelten ab.



Weitere Informationen finden Sie unter https://www.massivum.de

