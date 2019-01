Europäische Direct Selling Association Seldia zeichnet Mary Kay als Bestes Unternehmen 2018 aus

09.01.19

And the award goes to… Mary Kay. Seldia, der Verband des europäischen Direktvertriebs, hat Mary Kay Europe bei seinen diesjährigen Astra Awards als „Bestes Unternehmen des Jahres“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde vom Seldia-Vorstand sowie den Mitgliedern des Verbandes beschlossen und Mary Kay auf der Jahreskonferenz des Verbandes in Brüssel im Oktober 2018 verliehen.



Seldia vertritt 28 nationale Direktverbände und 20 Mitgliedsunternehmen in ganz Europa. Der Verband hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Interesse nationaler Direktverbände und Direktvertriebsunternehmen an einer europaweiten Präsenz zu fördern. Die Auszeichnung „Bestes Unternehmen des Jahres" würdigt jenes Mitglied, das das Bewusstsein für die Idee des Direktvertriebs am besten schärft, den sozioökonomischen Nutzen des Direktvertriebs fördert und ein starkes Engagement für die Unterstützung der Mission von Seldia zeigt.



"Bei Mary Kay konzentrieren wir uns auf die Mission, das Leben von Frauen auf der ganzen Welt zu bereichern", betont Tara Eustace, Präsidentin der Mary Kay Europe Region. "Deshalb bieten wir Frauen in unserem Unternehmen genau die Karrieremöglichkeiten, mit denen sie ihre Wünsche und Ziele erreichen können. Die Auszeichnung mit dem Seldia Astra Award als ‚Bestes Unternehmen des Jahres‘ bestätigt dieses Bestreben und bekräftigt unsere Entschlossenheit, uns für die Unterstützung von Frauen und ihr Unternehmertum einzusetzen."



Marie Lacroix, Direktorin für Interne Angelegenheiten bei Seldia, freut sich ebenso über die Entscheidung: "Uns ist es eine Ehre, Mary Kay Europe als ‚Bestes Unternehmen des Jahres‘ auszuzeichnen. Mary Kays Engagement für die Direktvertriebsbranche und die Auswirkungen auf unsere Mitgliedsverbände in ganz Europa können nicht genug betont werden. Das Kosmetikunternehmen setzt maßgebende Standards im Direktvertrieb und ist ein gutes Beispiel für die Branche."



"Wir glauben, dass die Marktführerschaft von Mary Kay Europe dazu beigetragen hat, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten", fügt Tara Eustace hinzu. "Viele unserer Marktführer innerhalb von Mary Kay Europe spielen eine aktive Rolle in ihren lokalen Direktvertriebsverbänden, einige sogar als Präsident. Wir glauben an diese Branche und die Auswirkungen, die wir durch sie auf das Leben von Frauen und ihre Familien haben. Wir sind dankbar für den kontinuierlichen Einsatz von Seldia in den Bereichen Ausbildung und Förderung im Direktvertrieb."

(lifePR) (