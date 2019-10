Pressemitteilung BoxID: 773842 (Martinhal Beach Resort & Hotel)

Mit Kind, ohne Kegel: Martinhal macht Kofferpacken zum Kinderspiel

Gläschen, Töpfchen, Babybett - damit Eltern mit leichterem Gepäck reisen bieten die luxuriösen Martinhal Family Hotels & Resorts in Portugal einen kostenlosen Baby Concierge-Service

Hurra, wir fahren in den Urlaub! Oje, jetzt geht´s ans Kofferpacken. Die Vorfreude auf den gemeinsamen Urlaub mit kleinen Kindern wird oftmals vom lästigen Packen getrübt. Wickeltasche, Babygläschen, Schwimmflügel, Kinderwagen und natürlich das Lieblingsspielzeug – gerade beim Reisen mit Baby scheint die Packliste endlos. Ob da noch Platz für die eigenen Dinge bleibt? Ganz unbeschwert hingegen erleben Gäste bereits ihre Anreise in die vier luxuriösen portugiesischen Martinhal Family Hotels & Resorts; so bietet ein hauseigener Baby Concierge-Service Eltern die Möglichkeit, Babyausstattung für die Ferien bereits im Voraus zu buchen. Ein gut ausgestatteter Laden und frisch gekochte Kindermenüs sorgen für das leibliche Wohl der Kleinsten. Der Urlaub kann mit Martinhal, ganz entspannt, noch vor der Abreise beginnen. Weitere Infos unter www.martinhal.com



Familien geht es rundum gut in den Martinhal Family Hotels & Resorts – die Kleinen sind herzlich willkommen und Eltern haben Zeit für die Familie und für sich. Und damit Mama und Papa bereits eine entspannte Anreise haben und sich ab Tag eins wohlfühlen können, denkt Martinhal auch hinsichtlich kleiner Details, die das Reisen und den Aufenthalt mit Kleinkindern leichter machen, mit. Dank des Concierge-Services können Eltern im Urlaub benötigte Baby-Ausstattung schon von zu Hause aus kostenlos buchen. Von den kleinen Baby-Must-Haves wie Töpfchen, Flaschensterilisatoren, Türstoppern und Thermometern hin zu sperrigen Gepäckstücken wie Treppenschutzgittern, Babybetten, Baby-Badewannen und Kinderwagen – alles ist vorhanden. Auch an die täglichen Dinge müssen Eltern nicht schon bereits vor dem Urlaub denken: Die Martinhal Resorts in Quinta und Sagres bieten einen Laden, der ein umfassendes Sortiment an Babynahrung, Drogerieartikeln und Windeln führt.



Schluss auch mit dem mühsamen Mitschleppen von Gläschen und Breichen: Neben frischen, regionalen Gerichten für Erwachsene bieten die Martinhal Family Hotels & Resorts auch eine spezielle Karte für Babys ab 4 Monaten und Kinder. Gesundes kommt auf den Tisch und so kocht das Küchenteam frisches Quinoa-Püree oder Apfel- und Bananenmus mit Kokosöl, ältere Kinder genießen knusprige Mozzarella-Bällchen oder Schinken-Käse-Omeletts oder die Gerichte der Kids Gourmet Auswahl. Eines ist sicher: hier findet auch das größte Schleckermaul sein Lieblingsessen – und Mama und Papa können ihr Drei-Gänge-Menü in Ruhe genießen.

