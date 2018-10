Neue Dienstleistungen im Portfolio bei Martina Uppendahl Erfolg hat Profi(l)

10.10.18

Martina Uppendahl Bewerbungstraining & Karriereberatung Erfolg hat Profi(l) hat ihr Beratungsangebot erweitert: Ab sofort berät Martina Uppendahl ihre Klienten auch in Bezug auf Motivation und Persönlichkeitsberatung. Neben dem Angebot des Systemischen Coachings unterstützt Martina Uppendahl Frauen auch zu Hause bei der Erstellung von Online Bewerbungen oder in Bezug auf das optimale Outfit zur Verbesserung des persönlichen Auftritts. Auch begleitet Martina Uppendahl auf Wunsch ihre Kundschaft zu wichtigen Terminen und berät ihre Klienten hinsichtlich des eigenen Selbstmarketings. Aktives Zuhören, seelsorgerische Tätigkeiten und allgemeine Alltagshilfen runden das innovative Serviceprogramm ab.



Kunden und Interessenten finden darüber hinaus zusätzlich einen Blog auf der neuen Website https://motivation-hamburg.info in dem sie sich über relevante Themen im Bereich Selbstmanagement informieren können.

