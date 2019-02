York Brandes zurück auf Zypern

07.02.19

Die Südküste Zyperns lockt mit neuem Luxusdomizil: Am 4. März 2019 eröffnet das Fünf-Sterne-Haus Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa nahe Limassol. Inmitten einer 25 Hektar großen Gartenlandschaft mit Palmen, Oliven- und Zitronenbäumen besticht das komplett neugestaltete Areal durch seine direkte Lage am 300 Meter langen Strand. Alle 274 Zimmer und Suiten wurden von Harrods Interiors im modern zypriotischen Stil entworfen und die großen Fenster geben einen spektakulären Ausblick auf das Mittelmeer oder das Troodos-Gebirge frei. Der 3.000 Quadratmeter große Spa-Bereich, fünf Restaurants mit lokaler und internationaler Küche, zwei Bars, drei Pools, ein vielfältiges Sport- und Unterhaltungsangebot sowie der Park Kidz und Bereiche nur für Erwachsene, lassen keine Wünsche offen. Zudem bieten elf Veranstaltungsräume, darunter ein großer Ballsaal für bis zu 1.000 Personen, Platz für verschiedenste Feierlichkeiten und Events. Die Übernachtungspreise beginnen bei 200 Euro für zwei Personen im Superior Doppelzimmer inklusive Frühstück. Reservierungen werden per E-Mail an reservations@parklanecyprus.com entgegengenommen. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden sich auf www.parklanecyprus.com. Für die Kommunikation vertraut das Luxusresort auf die fachkundige Unterstützung der Agentur STROMBERGER PR. Die Münchner Tourismusspezialisten mit einem zweiten Büro in Hamburg zeichnen für den deutschen, österreichischen und deutschsprachigen Schweizer Markt verantwortlich.



An der Spitze des Teams steht der renommierte deutsche General Manager York Brandes, der betont: „Als Mitglied der prestigeträchtigen The Luxury Collection von Marriott International ist unser klares Ziel, baldmöglichst zu den besten Resorts in Europa zu gehören und unsere Gäste in jeder Hinsicht zu begeistern.“ York Brandes kommt ursprünglich aus Mönchengladbach und zeichnete in der Vergangenheit unter anderem für die Eröffnungen des Luxushotels Anassa auf Zypern und The Chedi Muscat im Oman verantwortlich. Tatkräftige Unterstützung im neuen Parklane erhält er unter anderem vom gebürtigen Zyprioter Paris Kounoudis, der als Director of Lifestyle die besten Tipps für Freizeitaktivitäten auf der Insel bereithält.



Die 222 Zimmer und 52 Suiten spiegeln die umgebende Landschaft und Kultur wider. So sind die hellen Räume mit Walnuss- und Eschenholz ausgestattet und sanfte Farben und Erdtöne betonen die weichen Stoffe und Teppiche. Handgefertigte Spitzenelemente und Stickereien nehmen Bezug zur lokalen Handwerkskunst und der Tradition Zyperns.



Entspannung erwartet die Gäste auch im exklusiven Kalloni Spa. Dieses bietet 14 Innen-und Außen-Behandlungsräume und drei Spa-Suiten, davon zwei mit Russischer Banya. Offeriert wird ein breites Spektrum von klassischer Massage über Beauty-Treatments und Ernährungsberatung bis zur einzigartigen Thalasso-Therapie in Meerwasserbecken. Sauna, Hamam, Dampfbad, ein Friseur und ein Barbier komplettieren das Wellnessangebot. Im Außenbereich locken drei große Swimmingpools. Diese teilen sich in einen Lifestyle Pool adults only, das Vithos Salzwasserbecken sowie den Lanes Hauptpool mit einem Kinderparadies auf. Zusätzlich gibt es im Fitnessbereich, in dem Krafttraining, Aerobic und Pilates-Stunden angeboten werden, einen beheizten Innenpool. Drei Tennisplätze und ein Mini-Fußball-Feld runden das kostenfreie Sportangebot ab. Am Strand sorgen die PADI Tauchschule und ein Wassersport-Zentrum mit Aktivitäten wie Windsurfen, Wellenreiten, Segeln, Kanu- und Wasserskifahren für Abwechslung.



Das Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa verfügt über fünf Restaurants und zwei Bars. Neben dem internationalen Hauptrestaurant Lanes serviert das Restaurant Dafne griechische und zypriotische Spezialitäten vom Grill und das Islands mediterrane Gerichte mit Fisch und Meeresfrüchten. Während im Il Teatro süditalienische Köstlichkeiten und Holzofen-Pizza auf der Karte stehen, speisen Gäste im The Grill bevorzugt Fleischgerichte. In der The Gallery Bar mit Shisha-Lounge gibt es neben einer umfangreichen Getränkekarte auch Kuchen, Eiscreme, Sushi und einen luxuriösen Afternoon Tea. Die Vithos Bar befindet sich unweit vom Meer und ist der beste Ort für einen Sundowner.



Familien freuen sich im Parklane nicht nur über geräumige Zimmer mit bis zu drei Sofabetten, sondern vor allem über den großen Kinderbereich. Unter anderem sorgen hier eine große Spielburg sowie ein Pool mit Piratenschiff und Wasserrutschen für Spaß und schier unendliche Abenteuer.



Zirka 15 Minuten von der Hafen- und Universitätsstadt Limassol, 35 Minuten vom Flughafen Larnaca und eine knappe Stunde vom Flughafen Paphos entfernt, ist das Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa idealer Ausgangspunkt um die Insel zu erkunden. Unweit vom Hotel lassen sich die Kolossi-Burg, malerische Orte wie Lefkara, antike Städte wie Kourion, byzantinische Klöster und Kirchen im Troodos-Gebirge, der Troodos-Nationalpark und die Weinberge entdecken.



The Luxury Collection



The Luxury Collection ist eine Selektion traditionsreicher, weltberühmter Hotels und Resorts, die einzigartige, authentische Erlebnisse bieten und ihren Gästen wunderbare, unvergessliche Erinnerungen bescheren. Für den weltgewandten Reisenden ist die Luxury Collection ein Tor zu den attraktivsten und spannendsten Reisezielen der Welt. Jedes einzelne Hotel reflektiert den Charme, die Geschichte und Schätze seines Standortes in authentischer Weise. Beeindruckende Ausstattung, spektakuläres Ambiente, tadelloser Service und modernste Annehmlichkeiten sorgen für ein einzigartig attraktives Erlebnis. Derzeit besteht die ursprünglich 1906 als CIGA gegründete luxuriöse Kollektion aus über 100 Hotels und Resorts in 30 Ländern, die alle den Ruf genießen, zur Weltelite zu zählen. Zur Luxury Collection gehören viele preisgekrönte Hotels, darunter zahlreiche Häuser mit jahrhundertelanger Tradition, die mit ihrem unvergleichlichen Service, Stil und ihrer Klasse die Erwartungen der Gäste stets übertreffen. Weitere Informationen unter www.luxurycollection.com sowie auf Twitter, Instagram und Facebook.

