The Westin Turtle Bay Resort & Spa und The St. Regis Mauritius Resort

Mauritius ist mit seinen tropisch warmen Temperaturen gerade im Winter ein idealer Rückzugsort. Das The Westin Turtle Bay Resort & Spa und das The St. Regis Mauritius Resort bieten mit dem „Winter Super Early Bird Offer“ aktuell attraktive Frühbucherangebote mit jeweils 55% Preisermäßigung.



Bei Buchungen bis zum 30. September bietet das The Westin Turtle Bay Resort & Spa 55% Preisnachlass für den Reisezeitraum vom 1. November 2018 bis zum 30. April 2019 (ausgenommen 23.12.18 bis 05.01.19).



Bei Buchungen bis zum 30. November erhalten Urlauber für das The St. Regis Mauritius Resort 55% Preisermäßigung auf alle Zimmerkategorien (Villa nicht mit einbegriffen) für den Reisezeitraum vom 1. November 2018 bis zum 30. April 2019 (ausgenommen 23.12.18 bis 05.01.19).



Die Angebote sind nur über Reiseveranstalter buchbar.



Beispielsweise offeriert FTI für das The Westin Turtle Bay Resort & Spa sieben Nächte Aufenthalt im Deluxe Zimmer mit Halbpension inklusive Flug und Rail&Fly-Ticket ab Frankfurt am 05.12.18 für €1.777 pro Person.



Für das The Westin Turtle Bay Resort & Spa bietet Thomas Cook sieben Nächte im Deluxe Zimmer mit Halbpension und Meerblick an. Das Angebot liegt beispielweise ab dem 15.12.18 bei €942 pro Person (ohne Flüge).



Als Pauschalpaket bietet FTI für das The St. Regis Mauritius Resort zum Beispiel sieben Nächte in einer Junior Suite mit Halbpension inklusive Flug und Rail&Fly-Ticket ab Frankfurt am 05.12.18 zum Preis von €2.366 pro Person.



Für das The St. Regis Mauritius Resort bietet Thomas Cook sieben Nächte in einer Junior Suite mit Meerblick und Halbpension an. Der Aufenthalt könnte beispielsweise am 01.12.18 für den Preis von €1.522 pro Person (ohne Flüge) beginnen.



Die Angebote von FTI sind über www.fti.de, telefonisch unter +49 89 71045 1498 oder im Reisebüro buchbar.



Die Angebote von Thomas Cook sind exklusive Angebote der Signature Finest Selection und können auf https://www.thomascook.de/signature/finest-selection/, telefonisch unter +49 234 96 103 7269 oder im Reisebüro gebucht werden .



The Westin Turtle Bay Resort & Spa Mauritius



Das erst 2014 eröffnete Hotel liegt im Nordwesten der Insel, wo unmittelbar vor der Küste ein intaktes Korallenriff im kristallklaren Wasser zum Schnorcheln und Tauchen einlädt. Wer es ruhiger mag, entspannt am weißen Sandstrand, lauscht dem Rauschen des Indischen Ozeans oder lässt sich im „Heavenly Spa“ des Resorts verwöhnen. Die vielseitige Auswahl an Restaurants innerhalb der Anlage – von lokaler über indische bis hin zur internationalen Küche – runden das Angebot ab. Darüber hinaus gibt es zwei Pools sowie einen Kids Club für Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren, damit auch die jüngsten Gäste auf ihre Kosten kommen.



The St. Regis Mauritius Resort



Das St. Regis Mauritius Resort liegt in traumhafter Lage umgeben von türkisblauem Wasser, weißem Sandstrand und dem Berg Le Morne Brabant. Die Halbinsel Le Morne, welche auch als UNESCO Weltkulturerbe ernannt worden ist, bietet eine paradiesische Kulisse für einen entspannten Urlaub. Neben einem vielfältigen Restaurantangebot, inspiriert von der französischen und mauritischen Küche, bietet das Resort unter anderem diverse Wassersportaktivitäten, ein abwechslungsreiches Spa Programm und den legendären St Regis Butler-Service an.



Weitere Informationen unter: www.westinturtlebaymauritius.com und http://www.stregismauritius.com



Beide Hotels gehören zum Portfolio von Marriott International.

Marriott International Inc.

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR), mit Hauptsitz in Bethesda/Maryland, USA, ist der größte Hotelkonzern weltweit mit mehr als 6.500 Häusern in 127 Ländern und Territorien. Das Portfolio umfasst direkt und als Franchise betriebene Hotels sowie lizensierte Timeshare-Anlagen unter dem Dach 30 führender Marken. Zum Unternehmen gehört außerdem das preisgekrönte Bonusprogramm Marriott Rewards® inklusive The Ritz-Carlton Rewards® und Starwood Preferred Guest®. Weitere Informationen unter www.marriott.de sowie aktuelle Unternehmens-News auf www.marriottnewscenter.com; außerdem auf Facebook sowie unter @MarriottIntl auf Twitter und Instagram.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren