Michelin Guide 2018 zeichnet das Restaurant Dopolavoro im JW Marriott Venice Resort & Spa erneut aus

Das Gourmetrestaurant des JW Marriott Venice Resort & Spa, Dopolavoro, wurde nach 2016 und 2017 erneut vom Guide Michelin 2018 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Ein großer Erfolg für Küchenchef Giancarlo Perbellini - und Resident Chef Federico Belluco, der die Brigade vor Ort koordiniert.



"Wir sind stolz auf diese Anerkennung, die wir zum dritten Mal erhalten haben", erklärt Enrique Tasende, Generaldirektor im JW Marriott Venice Resort & Spa. Eine großartige Leistung des gesamten Teams, das stetig darum bemüht ist, unseren Gästen einzigartige kulinarische Erlebnisse zu bereiten.“



Im Dopolavoro Dining Room, der sich in einem historischen Gebäude von 1936 befindet, werden innovative Gerichte serviert, die mit außergewöhnlichen Aromen und höchstem Standard überzeugen. Das Restaurant wurde damals nur sechs Monate nach der Eröffnung bereits vom Guide Michelin 2016 mit einem Michelin Stern ausgezeichnet und erfreut sich nun erneut über diese herausragende Auszeichnung.



Der Name Dopolavoro, was auf Italienisch "nach der Arbeit" bedeutet, sagt alles. Nach einem langen Tag in Venedig oder einem entspannten Aufenthalt im Spa, ist es an der Zeit, inmitten der Aromen von Chefkoch Federico Belluco eine Pause einzulegen. Die Gäste werden im ursprünglichen Ambiente eines Gebäudes aus dem Jahr 1923 begrüßt. Heute ist es das Reich eines der fünf jüngsten italienischen Michelin-Sterne-Küchenchefs, der meisterlich Tradition mit Virtuosität und Maß verbindet, und die großartige Küche des Landes neu interpretiert.



Über JW Marriott



JW Marriott ist Teil des Luxusportfolios von Marriott International und vereint wunderschöne Hotels und einzigartige Resorts in den wichtigsten Destinationen der Welt. Die eleganten Hotels sind ausgerichtet auf die kultivierten und anspruchsvollen Reisenden von heute und bieten zurückhaltenden Luxus in einer warmen authentischen Atmosphäre, der allen Ansprüchen genügt. Aktuell gibt es 70 JW Marriott Hotels in 26 Ländern – bis 2020 wird das Portfolio auf über 100 Hotels in mehr als 30 Ländern ausgebaut. Mehr Informationen online oder über Instagram, Twitter oder Facebook und #experiencejwm. Marriott International Inc. (NASDAQ: MAR) gehört zu den führenden Hotelgruppen weltweit und betreibt derzeit über 4.100 Hotelanlagen in 79 Staaten und Territorien. Im Finanzjahr 2014 verzeichnete das Unternehmen mit Hauptsitz in Bethesda, Maryland/USA Einnahmen in Höhe von knapp 14 Milliarden US-Dollar. Im Portfolio befinden sich 19 unterschiedlich positionierte Marken. Weitere Informationen zu Marriott International sowie Reservierungen unter www.marriott.de. Aktuelle Unternehmens-News und Hintergrundinformationen zu Marriott International, Inc. unter www.marriottnewscenter.com. Mehr Informationen finden Sie unter: www.jwvenice.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren