Marriott International ernennt Emmanuel Richardet als neuen General Manager des The Westin Turtle Bay Resort & Spa Mauritius

Marriott International hat kürzlich die Ernennung von Emmanuel Richardet als neuen General Manager des The Westin Turtle Bay Resort & Spa Mauritius bekannt gegeben. In dieser Position übernimmt Richardet die Leitung des täglichen Hotelbetriebs des 190 Zimmer umfassenden Fünf-Sterne-Resort auf Mauritius. Emmanuel Richardet kommt vom berühmten Westin Vendôme im Zentrum der französischen Hauptstadt Paris, wo er seit 2014 die Stelle des General Managers innehatte, auf die Insel im Indischen Ozean.



Emmanuel begann seine Karriere 1986 in Paris und wurde 1989 Teil der Starwood Hotels & Resorts als “Clef d’Or” Concierge im damaligen Le Méridien Montparnasse Paris. Im Anschluss daran nahm er ein kurzes Sabbatical, um ein weiterführendes Studium im Bereich Sales & Marketing zu machen. Danach kehrte er zurück ins Le Méridien und nahm dort verschiedene Positionen im Bereich Sales, Conferencing und Banqueting wahr, bevor er schlussendlich die Food & Beverage-Abteilung leitete. 1998 wechselte er als Director of Food & Beverage ins Le Méridien Garden Beach in Juan-les-Pins in Südfrankreich, und zwei Jahre später weiter nach Portugal als Director of Operations im Le Méridien Penina. Er verbesserte seine Betriebsführungskompetenz weiter und übernahm 2007 die Rolle des Hotel Managers und später des General Managers im Le Méridien Dona Filipa & San Lorezo Golf Course. Als Enthusiast für die Hotelbranche und Resort-Spezialist setzte Emmanuel Richardet seine Karriere von 2009-2014 im General Management des Sheraton La Caleta Resort & Spa auf Teneriffa fort, bevor er beim The Westin Vendôme in Paris zu arbeiten begann.



“Emmanuel hat bereits in den wichtigsten europäischen Märkten gearbeitet und bringt daher eine umfangreiche Resort-Erfahrung sowie ein gutes Marken-Verständnis mit. Ich bin mir sicher, dass er davon profitieren und seine Vorerfahrung ihm eine strategische und effektive Führung in einer unserer wichtigsten Freizeitdestinationen der Region ermöglichen wird”, so Mark Satterfield, Chief Operating Officer Africa & Middle East & Africa Lodging Services bei Marriott International.



“Ich finde es toll, ein Teil vom The Westin Turtle Bay Resort & Spa Mauritius zu werden”, sagt Emmanuel Richardet, “Die Marke Westin hat es mir absolut angetan und ich freue mich darauf, in der dynamischen Resort-Umgebung zu arbeiten und das Wohlergehen der Gäste, das dem Resort sehr am Herzen liegt, weiterzuentwickeln und zu verbessern. Wir wollen unvergessliche Gästeerlebnisse schaffen und sicherstellen, dass sich das Wohlbefinden unserer Gäste während ihres Aufenthalts steigert und es ihnen nach dem Aufenthalt in unserem Resort besser geht als noch bei ihrer Ankunft.”



Auf über 10 Hektar Fläche wurde das The Westin Turtle Bay Resort & Spa – gelegen an der gleichnamigen, ruhigen Bucht – so entworfen, dass es sich in die wunderschöne, natürliche Landschaft Mauritius’ einfügt. Alle Zimmer sind mit den neuesten Technologien sowie dem berühmten Westin Heavenly Bett ausgestattet; Regendusche und die exklusiven White Tea Aloe- Badprodukte runden das Angebot ab. Das Heavenly Spa by Westin™ bietet eine große Auswahl an verwöhnenden Spa-Behandlungen, die Gästen maximale Erholung und Entspannung versprechen – getreu der Wohlbefinden-Philosophie “For a Better You”.



Das Westin Turtle Bay Resort & Spa war nach dem St. Regis Mauritius Resort am Strand der zum Weltkulturerbe zählenden Halbinsel Le Morne und dem Le Méridien Ile Maurice im Fischerdorf Pointe Aux Piments an der Nordwestküste das dritte Hotel der Marriott International Gruppe auf Mauritius. Das Unternehmen hat außerdem zwei weitere Hotels – das Sheraton St Felix und das Aloft Port Louis – auf Mauritius in Entstehung, womit es zu den größten Hotelunternehmen der Insel zählt.



Weitere Informationen unter www.westin.com



Westin Hotels & Resorts



Bei Westin Hotels & Resorts, seit über einem Jahrzehnt führend in Wellness und Hotellerie, stehen das Wohlbefinden und die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter im Fokus. Die Markenphilosophie erwacht durch die sechs Säulen des Wellbeing zum Leben: Feel Well, Work Well, Move Well, Eat Well, Sleep Well und Play Well. In über 200 Hotels und Resorts in fast 40 Ländern und Regionen, können Gäste unter anderem folgende Angebote erleben: das legendäre Heavenly Bed, RunWESTIN, den New Balance Sportequipment-Verleih, leckere und gehaltvolle SuperFoodsRx Gerichte, den innovativen Arbeitsraum Tangent und das Heavenly Bad und Heavenly Spa. Die Westin Hotels und Resorts nehmen am preisgekrönten Bonusprogramm Starwood Preferred Guest® teil, bei dem Mitglieder auf members.marriott.com ihr Konto mit Marriott Rewards® und The Ritz Carlton Rewards® verknüpfen können und damit ihren Elitestatus abstimmen und unbegrenzt ihre gesammelten Punkte übertragen können. Weitere Informationen unter www.westin.com sowie auf Facebook, Instagram und Twitter.

Marriott International Inc.

Marriott International Inc. (NASDAQ: MAR) ist die weltweit größte Hotelgesellschaft mit Sitz in Bethesda, Maryland/USA. Zu ihr gehören mehr als 6.000 Hotels in über 120 Ländern. Das Portfolio umfasst direkt und als Franchise betriebene Hotels sowie lizensierte Timeshare-Anlagen unter dem Dach 30 führender Marken: Bulgari Hotels and Resorts®, The Ritz-Carlton® und The Ritz-Carlton Reserve®, St. Regis®, W®, EDITION®, JW Marriott®, The Luxury Collection®, Marriott Hotels®, Westin®, Le Méridien®, Renaissance® Hotels, Sheraton®, Delta Hotels by MarriottSM, Marriott Executive Apartments®, Marriott Vacation Club®, Autograph Collection® Hotels, Tribute Portfolio™, Design Hotels™, Gaylord Hotels®, Courtyard®, Four Points® by Sheraton, SpringHill Suites®, Fairfield Inn & Suites®, Residence Inn®, TownePlace Suites®, AC Hotels by Marriott®, Aloft®, Element®, Moxy Hotels® und Protea Hotels by Marriott®. Zum Unternehmen gehört außerdem das preisgekrönte Bonusprogramm Marriott Rewards® inklusive The Ritz-Carlton Rewards® und Starwood Preferred Guest®. Weitere Informationen zu Marriott International sowie Reservierungen unter www.marriott.de. Weitere Informationen unter www.marriottnewscenter.com sowie auf Twitter unter @MarriottIntl.





