«marmite food lab» gehört zu den «schönsten Erlebnislocations Schweiz»

Im Rahmen des Swiss Location Awards 2017 haben in den letzten Wochen mehr als 8'000 Eventveranstalter und Besucher sowie eine unabhängige Fachjury die besten Locations der Schweiz ausgezeichnet. Nominiert waren 173 Locations aus der ganzen Schweiz.



Basierend auf die eingegangenen Bewertungen wurden in folgenden Kategorien Top10 Ranglisten erstellt: (für Details, bitte auf die entsprechenden Links klicken)



Meetinglocations | Tagungslocations | Kongresslocations | Partylocations | Eventlocations | Eventhallen | Erlebnislocations | Genusslocations | Hochzeitslocations



Wir haben am diesjährigen Swiss Location Award mitgemacht – und dabei einen schweizweiten Spitzenplatz errungen. Veranstalter, Besucher und Fachjury haben unser FoodLab auf Platz 3 in der Kategorie Erlebnislocations gewählt.



Gemäss Dominique Schnell ist die Auszeichnung eine Genugtuung und ein Zeichen der Anerkennung für alle Beteiligten. Entsprechend gross ist die Freude bei marmite, Kunden und Locationbesuchern.



Der Swiss Location Award® wurde dieses Jahr zum zweiten Mal durch eventlokale.ch, das führende Eventportal der Schweiz, verliehen. Eventlokale.ch unterstützt jeden Monat über 40'000 Veranstalter und Eventmacher aus der ganzen Schweiz bei der Suche von Locations und der Planung von Events.

