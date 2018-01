Mit Markus Grein Catering auf kulinarischer Entdeckungsreise durch die Residenznacht

Kulinarische Highlights hat Markus Grein Catering Anfang Oktober 2017 bei der Würzburger Residenznacht serviert. An zwei Tagen wurde das historische Gebäude dabei zum Schauplatz anspruchsvoller Aufführungen aus Tanz, Musik, Artistik und Schauspiel – Markus Grein Catering komplettierte das Rahmenprogramm der Veranstaltung mit kreativen, modernen Speisenkonzepten. Unterstützung kam dabei von den Dienstleistern die eine event und Decorent.



5.000 Besucher insgesamt hatten den Event in dem Würzburger Weltkulturerbe besucht und sich von den abwechslungsreichen Darbietungen begeistern und inspirieren lassen. Neben mehreren Vorführungen und Ausstellungen weckte außerdem ein extra für diese beiden Tage arrangiertes „Bonbon“ die Neugier der Besucher: Sie konnten ansonsten unzugängliche und für die Öffentlichkeit gesperrte Bereiche der Location nach Herzenslust entdecken. Neugierig machte bei der Residenznacht dann vor allem auch die kulinarische Expertise von Markus Grein Catering. Als Highlight brachte der Würzburger Eventcaterer beispielsweise eine sieben Meter lange Sushi Theke in das Veranstaltungskonzept mit ein, an der die Speisen vor den Augen der Gäste live zubereitet wurden. Bei San Daniele Schinken, frisch „geberkelt und von aromatischen Büffelmozzarella mit krossem Ciabatta begleitet, Riccotta-Ravioli an Salbeibutter und Rauke oder dem Sorbet vom feinen Frankensekt mit Sauerrahm und erlesenen Beeren kamen dann auch alle Besucher der Residenznacht auf ihre Kosten. Zu den erlesen Speisen servierte Markus Grein Catering perfekt abgestimmte Weine des staatlichen Hofkellers. Die von dem Caterer betriebene Cocktailbar servierte zusätzlich frische Getränkeinterpretationen, unterstützt vom entspannten Zusammenspiel aus DJ und Saxofonist.

Markus Grein Catering GmbH & Co. KG

Markus Grein Catering ist ein Eventcatering-Unternehmen aus Würzburg mit Fokus auf Präsentationen und Ausstellungen namhafter Unternehmen wie NVG, Würth, Siemens, Wittenstein, S.Oliver, die Spindler Gruppe oder auch Schneider Electric. Das Unternehmen betreibt mehrere Exklusivlocations, engagiert sich bei Rock im Park als Festival-Caterer und verfügt über eigenes Equipment für die Ausstattung von Veranstaltungen.

