Konstanzer Weinfest 2017: Genuss, Musik & vieles mehr

Regionale Weine & Spezialitäten, Live-Musik, Kinderprogramm: Das Konstanzer Weinfest begrüßt Besucher vom 26. bis 29. Juli auf dem Stephansplatz mit einem abwechslungsreichen Programm-Mix für die gesamte Familie. Das Weinfest ist der Treffpunkt in Konstanz im Juli und lädt BürgerInnen und BesucherInnen zum geselligen Beisammensein auf Konschtanzer Art ein. Los geht’s mittwochs bis freitags jeweils ab 16 Uhr sowie samstags ab 13 Uhr.



Genuss.Voll



Feine Weine aus der Bodenseeregion wie Müller-Thurgau, Spätburgunder oder Ruländer und duftende, regionale Leckereien wie Dünnele aus dem Holzofen, frischer Fisch und deftige Kässpätzle: An diesem langen Wochenende bleibt an den rund 40 Genussständen kaum ein Wunsch offen. Mit stimmungsvoller Musik zum Mitsingen und Schunkeln sorgen die Mitglieder des Musikvereins Wollmatingen, Waidele’s „TAKE A DANCE“ Sextett, die Blaskapelle Polka Cabana und Papi’s Pumpels dabei für ausgelassene Stimmung.



Nach Herzenslust austoben können sich die Kleinen beim Familientag am Samstag. Spannende Mitmachaktionen wie Torwandschießen, Kinderschminken und Basteln sowie eine große Hüpfburg und faszinierende Tricks von Zauberer und Luftballon-Künstler Magic Mike zaubern den Kindern ein Lächeln ins Gesicht.



Weitere Informationen dazu auf www.weinfest-konstanz.de

