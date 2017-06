Konstanzer Musikfestival 2017: Das Musik-Highlight im Juli

Orchester, Kammermusik, Klassik und Jazz: Vom 12. bis 20. Juli fasziniert das Konstanzer Musikfestival im historischen Festsaal des Steigenberger Inselhotels jeweils ab 20 Uhr mit vier hochkarätigen Konzerten. Der Kammermusikabend am 13. Juli und „Classic meets Jazz“ am 19. Juli werden dabei von zwei außergewöhnlichen Orchesterkonzerten am 12. sowie 20. Juli mit mehreren, international renommierten Solisten ergänzt.



Neu, hochwertig, überraschend: Das Programm



Zum Start am 12. Juli zelebriert die Südwestdeutsche Philharmonie gemeinsam mit den bekannten Solisten Alexey Stadler am Cello, Andrej Bielow mit der Violine und Özgür Aydin am Klavier klassische Musik von Tschaikowsys Rokokovariationen bis zu Schostakowitschs Violinkonzert in a-moll. In den Genuss zweier Klavierquartette in Es-Dur von Schumann, op. 44 und 47, kommen die Zuschauer beim Kammermusikabend am darauffolgenden Abend. Das Besondere: Die Nähe der Zuschauer zu den Musikern und die hohe Qualität der Künstler.



„Classic meets Jazz“ heißt es anschließend am 19. Juli. Hier stellt Peter Vogel, Organisator des Musikfestivals, gemeinsam mit seinem Ensemble die aktuelle CD Wings live vor. Alexandrina Simeon an den vocals, Saxophonist Christian Maurer, Peter Vogel am Klavier, Bassist Dragan Trajkovski und Wolfgang Rainer an den drums präsentieren hier ihr neustes Werk. Als Special Guest tritt Violinist Andrej Bielow auf.



Meisterhaft & historisch



Meisterwerke von Bach, Mendelssohn, Torelli und Schostakowitsch bilden am 20. Juli den spektakulären Abschluss des einzigartigen Musikfestivals direkt am See. Präsentiert vom Südwestdeutschen Kammerchor Pforzheim treten auch hier exzellente Solisten auf. Die Musik reicht dabei vom Violinkonzerten über Klaviermusik bis hin zur Sonata für Trompeter und Streicher. Sehens- und erlebenswert sind zudem die historischen Räumlichkeiten des Steigenberger Inselhotels.



Weitere Informationen dazu auf www.konstanzer-musikfestival.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren