Deutsch-Schweizer Oktoberfest: O'zapft is (bald)!

Die größte Festzeltparty in der Vierländerregion Bodensee: Das Deutsch-Schweizer Oktoberfest bietet mit zwei großen Bierzelten, einem Vergnügungspark und süßen wie salzigen Leckereien grenzenlosen Spaß und Genuss. Vom 15. September bis 3. Oktober kann hier auf dem Festplatz „Klein Venedig“ ausgelassen geschunkelt und gefeiert werden. Sonderevents wie das OktoberKINDERfest, die Konstanzer Damenwies'n, der internationale Blasmusikwettbewerb, der traditionelle Festumzug, das Wies'n Golfturnier und die täglich wechselnden Live-Acts sorgen für abwechslungsreiche Unterhaltung.



Neues & Top-Acts



Festzelt-Premiere: Erstmals kann neben den bereits legendären Partys in der Paulaner Festhalle auch im Fürstenberg Festzelt ausgelassen gefeiert werden. Hier kann das „Bier des Südens“ mit Freunden und Familie genossen werden. Highlights im Zelt sind u.a. die VIP-Lounge in Form von „Vogelnestern“ und die drei Meter erhöhte Galerie die mit ihrer modernen Bar ein echter Hingucker ist. Zu den Top-Acts in diesem Jahr zählen u.a. Voxxclub und die Kastelruther Spatzen. Beide rocken in der bekannten Paulaner Festhalle und bringen die Bänke zum Beben.



Die Säntisstube mit ihrem einzigartigen Ausblick auf das atemberaubende See- und Alpenpanorama wird 2017 zudem erstmals in ein Selbstbedienungsbuffet verwandelt. Ein Vesperbrett als Vorspeise, zünftig warme Gerichte zum Hauptgang und ein Dessert-Buffet zum Träumen bieten eine große Auswahl an Spezialitäten und grenzenlosen Genuss. Ein weiteres Schmankerl: Die preiswerten Mittag’s Wies’n finden dieses Jahr zusätzlich zu den Samstagen auch an Sonn- und Feiertagen statt. Einfach Termin vormerken, vorbeikommen und mitschunkeln…



Weitere Infos auf www.konstanz-tourismus.de/planen-buchen/top-events/oktoberfest

