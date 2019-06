Pressemitteilung BoxID: 754564 (Mario Arend - DER PERSONIZER®)

Isabel Hähn von den Tennisfreunden Bielstein ist Kreismeisterin und so lief das Wochenende für die Mannschaften der Tennisfreunde Bielstein

Isabel Hähn gegen Colline Bange hieß auch in diesem Jahr wieder das Finale um die Kreismeisterschaft der Mädchen unter 14 Jahre. Bei der ganzen Veranstaltung bei tollen Wetter und guter Stimmung wurden sehr faire Spiele ausgetragen.



Isabel konnte dabei das Match für sich entscheiden und ist die neue Kreismeisterin mit souveränen 24:1 Spielen im Turnier.



Die 2. Herren 30 spielte zu Hause gegen den TC Nümbrecht II mit 3:3.



Stephan Gliedner gewann an Position 1sein Einzel mit 7:5 und 6:1. Christian Funk an 2 gewann knapp mit 6:4 und 7:6. Kai Eichmann verlor leider ganz knapp mit 3:6, 6:4 und 10:12. Antonio Parotta ebenso mit 5:7, 6:2 und 8:10. Es stand also 2:2 nach den Einzeln.



In den Doppeln verloren Gliedner und Funk an 1 mit 7:5, 2:6 und 6:10. Eichmann und Parotta gewannen 7:6, 3:6 und 10:3 und erkämpften so das Unentschieden zum 3:3.



Die erste Herren 30-Mannschaft verlor leider beim Tabellenführer in Neunkirchen mit 2:7.



Das Ergebnis fiel dabei deutlicher aus, als es auf dem Papier zu scheinen vermag.



Rafael Niedung verlor nach einem tollen Kampf leider mit 1:6, 6:3 und 3:10 gegen einen bärenstarken Gegner. Sebastian Manz machte kaum Fehler und gewann souverän mit 6:1 und 6:1. Auch Tim Herder spielte wie immer stark und siegte 6:4 und 6:0. Mario Arend hatte an diesem Tag keine Chance und verlor glatt mit 0:6 und 0:6. Marco Herder verlor auch deutlich mit 3:6 und 0:6. Auch Benjamin Hetschko verlor sein Spiel mit 4:6 und 2:6. So stand es also bereits 2:4 nach den Einzeln.



Außer dem 1. Doppel Manz / T. Herder, dass sie im CT verloren gingen die anderen beiden Doppelsiege auch klar nach Neunkirchen.



Die Mädchen U15 gewannen am zu Hause gegen SG Nümbrecht / Drabenderhöhe mit einem tollen 5:1.



Isabel Hähn gewann ganzstark mit 6:0 und 6:0. Colline Bange gewann ebenfalls stark mit 6:1 und 6:0. Joleen Schumann verlor leider knapp mit 2:6, 6:2 und 0:10. Stina Mertens gewann eindeutig mit 6:3 und 6:3.



Die Doppelsiege gingen auch beide nach Bielstein. Mit 6:2 und 6:4 gewannen Hähn / Bange und Schumann / Mertens gewannen auch mit 6:2 und 6:3.



Am 26.5. gewannen die Mädchen 15 erneut mit 5:1, diesmal zu Hause gegen TV Rosbach.



Somit stehen die Mädels auf einem tollen 1. Tabellenplatz.

