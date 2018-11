easylife: Abnehmen mit dem Power-Duo Ernährung & Bewegung

23.11.18

Gilching. Es ist die Krux beim Übergewicht: Mit jedem Kilo mehr schmerzt selbst die leichteste Bewegung. Schon die Wohnung aufräumen oder der Gang zum Briefkasten treibt Schweißperlen auf die Stirn, lässt das Herz höherschlagen und die Knie schmerzen. Doch auch im Ruhezustand zum Beispiel können Rückenschmerzen zum ständigen Begleiter werden. Die Folge: Am besten jegliche Art von Bewegung vermeiden. „Dabei ist es enorm wichtig, dass wir uns bewegen, wenn wir uns wohl fühlen wollen“, stellt Maria Kechele, die Gründerin von easylife, heraus. Sie gibt wertvolle Tipps, wie Übergewichtige das Power-Duo Ernährung und Bewegung nutzen können, um wieder ohne Schmerzen und mit einem neuen Lebensgefühl durch den Alltag zu gehen.



Wer mit Übergewicht kämpft, kennt die Abwärtsspirale: Essen, Gewicht zulegen, Schmerzen bei Bewegung, Bewegung weitestgehend vermeiden, noch mehr Gewicht. „Was uns natürlicherweise in den Genen liegt, nämlich unser natürlicher Drang nach Bewegung, wird mit Übergewicht unterdrückt“, weiß Maria Kechele. Die easylife-Gründerin hat bereits unzählige Abnehmwillige zu ihrem Wunschgewicht begleitet und gibt gerne wertvolle Tipps, wie man als Übergewichtiger ganz automatisch wieder Lust auf Bewegung bekommt.



1. Schritt: Ernährung optimieren



Eine auf die Person abgestimmte Ernährung lässt die ersten Pfunde purzeln. Doch die muss gesund sein und den Körper mit allen wichtigen Nährstoffen versorgen. Die Ernährungsexperten von easylife betreuen seit nunmehr über 25 Jahren Menschen auf dem Weg zu ihrem Wunschgewicht. Eine gesunde, effektive und nachhaltige Gewichtsreduktion basiert auf medizinischen Erkenntnissen und fachlicher Beratung. Mit jedem verlorenen Kilo kommt die Lust auf Bewegung ab einem bestimmten Punkt ganz von allein.



2. Schritt: Bewegung ganz automatisch einbauen



Ganz wichtig: Es müssen nicht gleich zehrende Sporteinheiten sein. Gesunde Bewegung für Übergewichtige lässt sich mit ganz Alltäglichem umsetzen. Schon beim Einkaufsbummel verbrennt jeder zurückgelegte Meter Kalorien. Und wie schön ist es erst, wenn man seine ersten Erfolge direkt in den Schaufenstern bewundern kann. Irgendwann kommt dann der Moment, wo die nächste kleinere Kleidergröße her muss.



Spaß an der Bewegung entwickelt sich von selbst



Die meisten Abnehmwilligen können es sich heute womöglich noch nicht vorstellen, dass auch sie bald Spaß an der Bewegung haben werden. „Irgendwann kommt der Moment, wo man nur noch eins will: nach draußen“, berichtet Maria Kechele abschließend, die sich immer wieder freut, wenn sie die Abnehmerfolge der easylife-Kunden miterlebt. „Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn man wieder mit Lust durch den Wald spazieren kann, die frische Luft genießt und weiß, die Cholesterinwerte sind wieder gut, das Herz-Kreislauf-System arbeitet wieder besser.“



Wer endlich seine überschüssigen Pfunde loswerden möchte und das ohne anstrengende Sportprogramme, ist bei easylife mit seinen Ernährungsexperten, Ärzten und medizinischen Fachpersonal an der richtigen Adresse.



Mehr Informationen zum Thema Ernährung & Bewegung und easylife finden Sie unter: https://www.easylife.de/news-detail/news/ernaehrung-bewegung/

