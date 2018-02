Die Steiff Frühjahr- und Sommerkollektion 2018

Nach erfolgreicher Rückkehr auf die Nürnberger Spielwarenmesse® 2017 wird die Margarete Steiff GmbH auch dieses Jahr ihre Neuheiten auf der Fachmesse präsentieren. Mit der neuen Frühjahr und Sommer Kollektion 2018 stimmt Steiff auf die warmen Sommermonate ein. Es gibt von wunderschönen Klassikern über Designerstücke bis hin zu ausgefallenen Neuheiten in der Baby und Kinderkollektion viel zu entdecken. Außergewöhnlich und detailgetreu erobern die Neulinge von Steiff so einen Platz in jedem Kinderherzen. Besonders weich und kuschelig wird es in der wachsenden Familie der Soft Cuddly Friends. Candy Hase, Sugar Lamm, Caramel Hund und Brownie Affe freuen sich besonders auf einen Platz im Kinderzimmer.



Die Repliken Kollektion ist eine ganz besondere Sammlung von Bären. Sie sind ihren historischen Originalen bis ins Detail nachgebildet. Jede Naht und jedes Haar sitzt am exakt selben Platz wie schon 100 Jahre zuvor. In diesem Jahr kommen zwei Repliken hinzu: der Teddybär 1906 Replica und der Zottelbär 1914 Replica, der als Hommage an sein Erscheinungsjahr wieder zu neuem Leben erweckt wurde. Beide Repliken sind in limitierter Stückzahl von 906 und 914 Bären zu erhalten.



Ebenfalls selten und besonders wertvoll präsentiert Steiff einige Neuheiten bei den limitierten Editionen. Darunter der Kapitän Keith Teddybär und seinen treuen Begleiter Nautical Nicky Hund. Der Kapitän ist aus feinstem Mohair und hat selbstverständlich eine Kapitänsmütze auf dem Kopf und eine Seemannspfeife in der Hand. Getreu seiner Aufgabe als Maskottchen trägt Nicky einen Marine Pullover, der mit einem in Goldgarn gestickten Anker und ist so für stürmische Fahrten und kaltes Wetter bestens gerüstet. Beide Editionen sind auf 1500 Stück limitiert.



Ein weiteres besonderes Highlight der Kollektion, sind die in Zusammenarbeit mit der Swarovski AG entstandenen Hochzeitsneuheiten. Als eindrucksvolles Hochzeitsgeschenk präsentieren sich Braut und Bräutigam eingebettet in einer mit blauer Seide ausgelegten Geschenkpackung. Beide Bären sind aus feinstem Mohair und beeindrucken mit ihren glänzenden Details. Das Paar hat an der Unterseite ihres rechten Fußes ein silbernes Unendlichkeitszeichen eingestickt und einen Swarovski „Knopf im Ohr“. Der Kopf der Braut ist mit weiteren Kristallsteinen bestückt und den Hals schmücken ein Rüschenkragen aus Spitze und eine stilvolle Halskette. Mit maßgeschneiderter Weste und Kristallsteinchen auf der Brust ist der Bräutigam Bär ein edles Pendant zu seiner Zukünftigen. Das Taubenset, ebenfalls aus feinstem Mohair gefertigt, ergänzt als Mini Edition liebevoll die Hochzeitsneuheiten.



Die neue Kids Collection von Steiff widmet sich ganz dem Thema Bauernhof und erweitert sowohl die Kollektion der Haus- und Hoftiere, als auch die Freunde auf der Happy Farm. Typisch Steiff sind Hund und Katze besonders naturgetreu nachempfunden und optimale Spielgefährten für Kinder jeden Alters. Cookie Hund besticht mit seinen wunderschönen und freundlichen blauen Augen und hat so schnell in Bernhard Bernhardiner einen Freund gefunden. Der treue Bernhardiner hat ein plüschweiches Fell und ist in Braun- und Weiß-Tönen gehalten. Die beiden Hunde freuen sich auf spannende Abenteuer mit der schneeweißen Perserkatze Princess und der eleganten Katze Pharao.



Auch die Tiere auf der Happy Farm präsentieren sich in neuen Editionen. Die Sammlung der süßen Farmbewohner mit ihren niedlichen treuen Augen und den frechen Details wird durch Horsilee Pferd und Chickilee Küken um zwei Familienmitglieder erweitert. Gemeinsam mit dem kleinen Flocky Lamm steht einem aufregendem Tag auf dem Bauernhof nichts mehr im Wege.



Mit den Sommermonaten steht auch wieder die Reise- und Urlaubszeit vor der Tür. Groß und Klein sehen sich nach dem perfekten Reiseziel um, und ist es dann gefunden, braucht es die perfekte Reisebegleitung. Doch was wäre eine Reise ohne das Lieblingsplüschtier? Ob zum Kuscheln im Flugzeug, zum Spielen auf langen Autofahrten, als Einschlafhilfe im fremden Hotelzimmer oder als Zuhörer und Mit-Abenteurer bei all den neuen Erlebnissen – es ist gut einen Plüschfreund dabei zu haben. Wie praktisch, dass die Reisebegleiter von Steiff gleich mit ihrem eigenen Koffer anreisen – immer parat zum Abflug. Die plüschigen Freunde rund um Matty Hund, Melly Hase und Lommy Teddybär stehen schon bereit.



Ein weiteres Highlight der neuen Kollektion sind die neuen Weltenbummler aus der „Around the World“ Serie. Ida Teddybär aus kuschelweichem Plüsch kommt aus dem fernen Grönland und trifft auf Tom Teddybär aus Amerika, der sich mit seinem streichelweichen Webpelz auf Anhieb mit der Bärendame versteht. Das Duo wird durch einen weiteren plüschigen Reisekameraden aus Down Under ergänzt: Sammy Koala. Die drei Freunde stürzen sich diesen Sommer von einem Abendteuer ins Nächste. Mit dabei: der Reisepass und ein riesengroßes Lächeln im Gesicht.



Auch für die Kleinsten aller Steiff Liebhaber gibt es in der Happy Farm Kollektion viel Neues zu entdecken und zu lernen. Das Piggilee Zappelschwein bringt alle Kinderaugen zum Leuchten. Einmal am Ringelschwänzchen gezogen, zappelt das kleine Schwein los. Das Happy Farm Zahlenlernspiel überzeugt durch zwei Dinge: Kuschelweich und raffiniert. Um Mama Henne herum sind sechs kleine Küken in einer rot weiß karierten Tasche angeordnet. So lassen sich Farben und Zahlen kinderleicht erlernen. Müde vom Spielen und Lernen lässt es sich auf dem Lambaloo Kuschelkissen danach am Besten einschlafen.



Wie bei allen Produkten und nun auch bei der neuen Frühjahr und Sommer Kollektion von Steiff ist die Philosophie der Marke und der Leitspruch von Firmengründerin Margarete Steiff spürbar: „Für Kinder ist nur das Beste gut genug“.

