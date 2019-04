Pressemitteilung BoxID: 749387 (Marco Polo Reisen GmbH)

Vom Geheimtipp zum Trendziel: Neue Georgien-Reise von Marco Polo mit Flug ab 1.169 Euro buchbar

In klarer Kaukasus-Luft den Blick über die Gletscher schweifen lassen und wenige Tage später den Sandstrand unter den Füßen spüren. Im urbanen Hinterhofcafé hippe Estragon-Limo trinken und auf der Weiterreise traditionell-georgischen Wein probieren – nach altem Brauch im Tongefäß unter der Erde gereift. An Glaspalästen vorbeiwandern und plötzlich vor verzierten Jugendstil-Fassaden stehen: Das vielseitige Georgien mausert sich gerade vom Geheimtipp zum Trendziel. Im Frühjahr startet die Reisesaison in dem Land am Übergang von Europa und Asien. Mit dabei sind die Gäste der neuen Marco Polo Reise „Von Schneebergen zu Palmenstränden“ bereits ab 1.169 Euro pro Person im Doppelzimmer. Die ersten Abreisen stehen im Mai auf dem Programm.



Georgien mit allen seinen Facetten erleben



Von Tiflis im Osten bis ans Schwarze Meer im Landeswesten – die Reiseroute führt die Entdecker in Regionen voller Gegensätze. Gemeinsam mit dem Deutsch sprechenden Marco Polo Scout lassen sie sich in der Hauptstadt Auberginen mit Walnüssen und Granatäpfeln schmecken, feilschen auf dem Bauernmarkt von Kutaissi um Schafskäse oder bummeln in Batumi über die Strandboulevards. Dazwischen auf dem Programm: die fotogene Kirchenfestung Ananuri, der schneeweiße Bergriese Kasbek, ein Besuch bei einem Bio-Winzer und Stalins Geburtsstadt Gori.



Die Fakten zur Reise



Buchbar ist die neue Marco Polo Reise „Von Schneebergen zu Palmenstränden“ schon ab 1.169 Euro pro Person im Doppelzimmer. Im Preis inbegriffen sind Flug, Rundreise, Transfers, Hotelübernachtungen mit Frühstück und die Begleitung durch den einheimischen, Deutsch sprechenden Marco Polo Scout. Mehr Infos im Internet: www.marco-polo-reisen.com/4841

