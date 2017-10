Gefeiertes Comeback des Amiga Joker

Am 28.10. erschien anlässlich der Fan-Convention Amiga 32 in Neuss eine Comeback-Sonderausgabe des Games-Fachmagazins Amiga Joker. Das Heft war innerhalb eines Tages vergriffen und wird jetzt nachgedruckt.



Anlässlich der Fan-Convention Amiga 32 produzierte der ehemalige Amiga Joker-Chefredakteur und Projektleiter Richard Löwenstein gemeinsam mit Ex-Kollegen aus dem Joker Verlag eine Comeback-Sonderausgabe des Amiga Joker. Der Amiga Joker war von 1989 bis 1996 Deutschlands führendes Fachmagazin für Amiga-Spiele. Mit authentischen Geschichten ehemaliger Joker-Mitarbeiter, Vergleichstests bekannter Amiga-Klassiker mit modernen Spiele-Bestsellern, sowie weiteren aktuellen Beiträgen im prägenden Joker-Stil eroberte die Comeback-Ausgabe nun auch in der Jetzt-Zeit die Herzen der Fans. Die Erstauflage war binnen weniger Stunden nach Debüt auf der Amiga 32 vergriffen. Um die große Nachfrage zu befriedigen wird nun eine zweite Auflage gedruckt.



Aus dem Inhalt:





Alt gegen neu: Siedler, Lotus, Stardust - Amiga-Klassiker vs. aktuelle Hits

Amiga Joker total nackt: Geheimnisse der Redaktion und Geschichten, die noch niemand kennt

Factor 5 Extra: Die Turrican-Macher packen aus - Erfolge, Raubkopien, Comeback-Pläne

Neue Amiga-Spiele 2018: So entsteht Reshoot R

Restaurierungstipps für Retro-Computerhardware





Ausstattung, Preis, Bezug:



44 Seiten, 5 Euro, Retro-Fachhandel (zum Beispiel www.amigashop.org)



Projektleiter Richard Löwenstein: "Der neue Amiga Joker ist ein Projekt von Fans für Fans. Ich freue mich sehr über die positiven Reaktionen aus der Community. Dass wir über 20 Jahre nach Erscheinen der vermeintlich letzten Ausgabe ehemalige Leser informieren, inspirieren und begeistern, und sogar neue Leser hinzugewinnen können: Das belegt die herausragende Bedeutung des Amiga Joker für die deutsche Spiele-Kultur".



Über den original Amiga Joker



Der Amiga Joker ist ursprünglich ein Spiele-Fachmagazin, das von 1989 bis 1996 im deutschsprachigen Raum erschien. Das Produkt des Joker Verlags fokussierte auf Spiele-Themen rund um den Commodore Amiga-Heimcomputer. Der Amiga Joker war Deutschlands erstes Fachmagazin mit plattformspezifischer Ausrichtung. Mit seiner lesernahen Ansprache holte sich der Amiga Joker die Marktführerschaft im deutschsprachigen Raum und gilt heute als weltweit bestverkauftes Amiga-Spielemagazin.



Über die Comeback-Ausgabe des Amiga Joker



Der neue Amiga Joker ist ein Projekt von Fans für Fans. Das Heft entstand auf Initiative von Amiga 32-Veranstalter Markus Tillmann und des ehemaligen Amiga Joker-Chefredakteurs Richard Löwenstein, und wurde auf der Fan-Convention Amiga 32 am 28.10.2017 veröffentlicht. An der Verwirklichung waren Markus Tillmann und Richard Löwenstein, die ehemaligen Joker-Redakteure Dieter Marchsreiter, Markus Ziegler, Reinhard Fischer, Manfred Huber und Paul Kautz, die Gastautoren Nico Barbat und Joachim Hesse, die Illustratoren Ogan Kandemiroglu, Oliver Wunderlich und Werner Regnet sowie viele weitere Mitwirkende mit großem Engagement beteiligt.

