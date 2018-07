Creative Director Karin Veit verlässt Marc Cain

Eine Ära geht zu Ende: Karin Veit, Geschäftsführerin Design, zieht sich nach 43 erfolg- und ereignisreichen Jahren bei Marc Cain zum 31. Juli 2018 ins Privatleben zurück.

Bereits zwei Jahre nach der Gründung von Marc Cain im Jahr 1973 konnte Gründer und Inhaber Helmut Schlotterer Karin Veit für das Unternehmen gewinnen. Schon von Beginn an prägte Karin Veit die DNA der Marke mit und verlieh jeder einzelnen Kollektion die für Marc Cain typische Handschrift. Mit ihrem feinen Gespür für Mode und viel Herzblut hat sie den Coordinates Gedanken und die Kernkompetenz Strick von Saison zu Saison weiter vorangetrieben. Auch das Leomuster, das immer wieder neu interpretiert wird, machte auf der ganzen Welt aus Kunden Fans. Insgesamt ist dank ihrer Mitwirkung die Marke in all den Jahren stetig gewachsen und international immer erfolgreicher geworden.



Als Berufseinstieg absolvierte Karin Veit eine Ausbildung zur Näherin mit anschließendem Modedesign-Studium. Nach ersten Erfahrungen in der Textilbranche wechselte sie zu Marc Cain. Dort entwickelte sie mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail die Kollektionen für die Labels Collections, Sports, Essentials und Additions, dabei standen Innovation und ein ausgeprägter Teamgeist stets im Vordergrund.



„Für Karin Veits außerordentliches Engagement, ihre große Lebensleistung und die 43 gemeinsamen Jahre der Zusammenarbeit möchte ich mich herzlich bedanken! Neben ihrer herausragenden fachlichen Kompetenz habe ich immer auch den persönlichen Umgang mit ihr sehr geschätzt. Wir sind gemeinsam einen langen Weg gegangen und haben dabei viele Ziele erreicht,“ so Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Gründer und Inhaber.



Karin Veit blickt auf ihre Karriere zurück und erinnert sich: „Früh habe ich meine Liebe zur Mode entdeckt und wusste damals schon, dass ich Designerin werden will. Bei Marc Cain durfte ich jeden Tag mit viel Freude und einem hochmotivierten Design-Team arbeiten. Die gegenseitige Inspiration und die Umsetzung neuer Ideen haben mich sehr ausgefüllt. Ich danke meinem Team und der ganzen Belegschaft für eine großartige gemeinsame Zeit.“



Ab dem 1. Oktober 2018 begrüßt Marc Cain ein neues Mitglied der Geschäftsführung, mit erweiterten Verantwortungsbereichen über das Design hinaus.

